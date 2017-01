Haagse rappers SFB blijven langer vast in Suriname

Leden van de Haagse rapformatie SFB komen voorlopig niet vrij. Dat schrijft persbureau ANP. De advocaat van de rappers had een verzoek ingediend tot voorlopige vrijlating, maar dat werd donderdag afgewezen door de rechter. Het vluchtgevaar zou te groot zijn.

Drie leden van SFB (Strictly Family Business) werden op 28 december in Suriname opgepakt in verband met een onderzoek naar seksueel misbruik van een minderjarig meisje. Bij hun vorige bezoek aan het land - twee jaar geleden - zouden ze seks gehad hebben met het toen vijftienjarige meisje. Beelden daarvan hadden ze verspreid via sociale media.

Alleen de jongste verdachte, die destijds zeventien was, erkent dat hij seks had met het meisje. Volgens zijn advocaat was sprake van gewoon seksueel contact tussen minderjarigen en is niets strafbaars gebeurd.

Voorbeeld stellen

De arrestatie van de rappers is een grote zaak in Suriname. De aanpak van seksueel geweld staat er hoog op de agenda. In het land waren recent spraakmakende pedofiliezaken. Vorige maand werden zes mensen aangehouden die jongens via Facebook hadden verleid en ze dwongen tot prostitutie.

Tijdens de volgende zitting gaan de getuigenverhoren verder. Getuigen hebben tegenstrijdige verklaringen afgelegd en daar moet opheldering over komen.

Eerder trok de moeder van het meisje haar aangifte in die ze twee jaar geleden deed tegen de rapformatie. Dat zou ze volgens de NOS gedaan hebben, omdat ze geschrokken en aangedaan was door de ophef en de hernieuwde aandacht voor de zaak. Het meisje is inmiddels ondergedoken. De volgende zitting in de zaak is op 2 februari.