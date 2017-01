Gestolen Van Goghs mogen terug naar Nederland

De twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh die eind vorig jaar terug zijn gevonden in het dorp Castellammare di Stabia bij Napels mogen terug naar Nederland. Dat oordeelde de Italiaanse rechtbank tijdens een zitting op donderdag. "We kunnen nu voluit voorbereidingen gaan treffen om de schilderijen terug te laten keren naar huis", schrijft de directeur van het Van Gogh Museum, Axel Rüger, in een verklaring.

Er is volgens het museum nog geen exacte datum vastgesteld, maar op korte termijn draag Italie de doeken Zeegezicht bij Scheveningen (1882) en Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen (1884/85) over aan het museum. De schilderijen werden in 2002 gestolen en zijn volgens het museum van grote kunsthistorische waarde.

Onderzoek

In september vorig jaar werden de schilderijen overwacht teruggevonden bij een grote actie van het Italiaanse Openbaar Ministerie. Ze werden vervolgens gebruikt als bewijslast in de Italiaanse strafzaak, waardoor het onduidelijk bleef wanneer ze terug zouden keren naar Nederland.

Volgens het Van Gogh Museum is er sprake van enkele beschadigingen aan de schilderijen. Ook ontbreken de lijsten.