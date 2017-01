Eerste lawinedoden geborgen uit hotel Italië

Uit het door een lawine getroffen hotel in Midden-Italië hebben reddingswerkers donderdagmiddag drie dodelijke slachtoffers geborgen. Dat meldt persbureau Reuters.

Van de twintig tot dertig mensen die ten tijde van de lawine in het hotel in het dorp Farindola aanwezig waren, is geen teken van leven meer vernomen. Hulpverleners vrezen dat zij om het leven zijn gekomen.

"We graven en zoeken naar mensen. Het hotel is bijna volledig verwoest. We roepen, maar we krijgen geen antwoord. We horen geen stemmen", vertelt een Italiaanse reddingswerker tegen Reuters over de reddingsoperatie. Die wordt bemoelijkt doordat het hotel van vier verdiepingen bijna geheel onder de sneeuw is bedolven.

Beelden reddingsoperatie

Reddingswerkers hebben inmiddels beelden vrijgegeven van de binnenkant van het hotel. Daarop is te zien hoe de sneeuw door de muren van het hotel is gebroken, en de gangen van het gebouw heeft opgevuld. Volgens lokale Italiaanse media zijn er op meters afstand van het hotel matrassen en meubels aangetroffen.

Het luxe hotel Rigopiano werd woensdagavond getroffen door een lawine. Die werd veroorzaakt door een reeks aardbevingen in het gebied waar ook Amatrice ligt. Dat dorp liep afgelopen augustus zware schade op bij een aardbeving.

Doordat er in de omgeving van het hotel de afgelopen veel sneeuw was gevallen, bereikten reddingswerkers het gebouw pas uren na de lawine. Zij redden toen twee overlevenden, die op het moment van de lawine net het hotel hadden verlaten omdat ze iets uit hun auto wilden halen.