Draghi: stijging inflatie nog niet voldoende

Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), vindt dat de inflatie in de eurozone nog niet voldoende aantrekt om de miljardeninjecties van de ECB in de economie te verminderen. Dit stelde Draghi donderdag in een persconferentie in Frankfurt na een vergadering van het ECB-bestuur.

In december is de inflatie in de eurozone flink gestegen, naar 1,1 procent. In november bedroeg de inflatie nog slechts 0,6 procent. Draghi noemde die stijging „opvallend”, maar hij zei er meteen bij dat de ECB meer tekenen wil zien van herstel. De ECB streeft naar een inflatie van vlak onder de 2 procent.

Het opgelopen inflatiecijfer weerspiegelt vooral de stijging van de energieprijzen, zei Draghi. De „onderliggende” inflatie, ook wel kerninflatie genoemd, neemt niet toe. Die kerninflatie – waarvan de sterk fluctuerende energieprijzen zijn uitgesloten – ziet de ECB als indicator van de gezondheid van de economie. „Er zijn nog geen tekenen van een overtuigende opwaartse trend in onderliggende inflatie”, zei de Italiaan.

De ECB liet haar monetaire beleid ongewijzigd. Het belangrijkste rentetarief, voor banken die lenen bij de ECB, blijft staan op 0 procent. Banken die geld parkeren bij de ECB betalen 0,4 procent rente. De ECB blijft tot eind dit jaar grote hoeveelheden staatsleningen kopen (tot en met maart 80 miljard euro per maand, daarna 60 miljard per maand). Zo wil zij geld in de economie pompen en de inflatie aanjagen.

Lichte paniek in Duitsland

Journalisten wezen op de sterk gestegen inflatie in Duitsland, die nu 1,7 procent bedraagt. Dat komt in de buurt van de ECB-doelstelling. De Duitsers zijn om historische redenen (de hyperinflatie in de jaren 20) sterk beducht voor stijgende prijzen. De grootste krant van Duitsland, de Bild-Zeitung, sloeg donderdagochtend met grote letters op de voorpagina alarm over de „grootste stijging van de prijzen in drie jaar”.

Draghi wees erop dat het ECB haar inflatiedoel moet bereiken in „de hele eurozone”. In andere landen ligt de inflatie over het algemeen fors lager dan in Duitsland. In Nederland is de inflatie 1 procent, in Frankrijk 0,6 procent en in Italië 0,5 procent.

Het laat zien dat de verschillen tussen de eurolanden groot zijn. De president van De Nederlandsche Bank (DNB), Klaas Knot, zei vorige maand in een interview met NRC dat de verschillen zelfs toenemen en dat het „steeds moeilijker” wordt voor de ECB om één monetair beleid te voeren. Knot wil snel af van het opkoopprogramma van obligaties. Maar Draghi zei daarover donderdag dat „we zo ver nog niet zijn”.