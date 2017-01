Novak Djokovic is op de Australian Open in de tweede ronde verrassend uitgeschakeld door de Oezbeek Denis Istomin. De nummer 117 van de wereldranglijst was in vijf sets te sterk voor de nummer twee: 7-6 (8),5-7,2-6,7-6 (5),6-4. De partij duurde bijna vijf uur.

Djokovic won de grand slam de afgelopen twee jaar door in de finale de Brit Andy Murray te verslaan. In totaal schreef hij het toernooi zes keer op zijn naam en de Serviër haalde sinds 2008 steeds ten minste de kwartfinales.