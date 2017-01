De presidentiële inauguratie in oude foto’s

Franklin Delano Roosevelt legt de eed af in 1933. In zijn inaugurele toespraak kondigde hij het economische hervormingsplan New Deal aan. In diezelfde speech sprak hij de beroemde woorden: "So, first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is...fear itself." Roosevelt is de enige president die drie keer werd herkozen en dus vier termijnen diende. Sinds 1947 is dat beperkt tot maximaal twee termijnen. Hij hield het hoogste ambt tot zijn overlijden op 12 april 1945, enkele weken voor de dood van Hitler en de Duitse capitulatie.

Library of Congress / via Reuters