Seriepodcasts zijn de nieuwe koffieautomaat

„Deze wekelijkse therapie moet de komende vier jaar onder Trump draaglijker maken”. Zo omschrijft luisteraar Wendy The West Wing Weekly, een podcast over de oude Amerikaanse serie The West Wing.

De serie van producent Aaron Sorkin, over het Witte Huis van de fictieve Democratische president Bartlet, was van 1999 tot 2006 op tv in de VS, maar kent nu een tweede leven dankzij de podcast. De ‘radiouitzending’ – een podcast is audio waarop je je abonneert en die je op een smartphone of pc luistert wanneer je wilt – is een nieuwe manier om (wekelijks) terug te blikken op tv-programma’s. Zoiets als de Nederlandse talkshow MolTalk bij het spel Wie is de Mol?, maar dan als radio-on-demand.

The West Wing Weekly is „een manier om ons te helpen herinneren hoe een regering er eigenlijk uit moet zien”, zegt ene Matthew in de reacties op de show, „in tegenstelling tot waar het de komende tijd in zal veranderen.”

De serie liet een zeer progressief Witte Huis zien en was voor veel (liberale) kijkers een prettig alternatief voor de jaren-Bush. En nu, denkt Hrishikesh Hirway, bedenker en presentator van The West Wing Weekly, kunnen de serie en de podcast „tegengif zijn voor het Trump-tijdperk”.

Absurder

Elke week bespreekt de podcast, in drie tot vijf kwartier, één aflevering van The West Wing, met gasten en geluidsfragmenten. De timing van Hirway had niet beter gekund. Hij begon de show in maart vorig jaar, op het moment dat het verkiezingscircus absurder en absurder werd.

Met het plan om alle 154 afleveringen te bespreken, zal Th e West Wing Weekly op z’n vroegst ergens in 2019 klaar zijn. Ver in Trumps derde jaar als president. „Puur toeval”, zegt Hirway die de podcast maakt met zijn goede vriend en acteur Joshua Malina. In de laatste vier seizoenen van The West Wing speelde Malina het Witte Huis-staflid Will Bailey.

„De verkiezingen hebben ons gemotiveerd om het plan eindelijk uit te voeren”, zegt Hirway. „Maar toen we begin 2016, tijdens de voorverkiezingen, de eerste hand aan het programma legden, had geen van ons kunnen bevatten Donald Trump president zou worden.”

Dankzij of ondanks deze onverwachte wending in Amerika’s politieke toekomst, is The West Wing Weekly een succes. De eerste 22 podcasts die het volledige eerste seizoen beslaan, werden vorig jaar 5 miljoen keer gedownload. Momenteel zijn er 2 miljoen downloads per maand. Aaron Sorkin kwam al langs, castleden als Bradley Whitford (Josh Lyman), Richard Schiff (Toby Ziegler), Dulé Hill (Charlie Young) en Rob Lowe (Sam Seaborn) schoven aan.

Op het San Francisco Comedy Festival in januari werd voor het eerst een uitzending live voor publiek opgenomen. De voorstelling, kaartjes 30 dollar per stuk, was uitverkocht.

Tijdloos

„Hirway verdient alle credits”, zegt Malina. „Hij had de visie en de podcast is volledig zijn idee.” Dat The West Wing Weekly met zoveel enthousiasme is onthaald, laat volgens hem zien hoe tijdloos de serie is. „Aaron Sorkin schreef over onderwerpen die vandaag nog relevant zijn. En een van de interessantste dingen die wij kunnen doen achter de microfoon, is bespreken op welke vlakken dit land vooruitgang heeft gemaakt, en welke issues weinig tot geen verandering hebben laten zien.”

Hoe Het Witte Huis er na drie jaar Trump uit zal zien, en of er enige overeenkomst met de regering-Bartlet zal zijn, durven de makers niet te zeggen. Hirway: „We blijken erg slecht in het doen van voorspellingen, zeker politieke.” Interessant is wel, zegt hij, dat de serie in de jaren ’00 werd gewaardeerd door zowel Democraten als Republikeinen. „Hoe de politieke toekomst van de VS er ook uit zal zien, de show en – hopelijk – onze podcast blijven relevant.”