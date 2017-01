Beter Leven-vlees straks ook in Duitse supermarkt

Vlees dat in Nederland geproduceerd wordt met een Beter Leven-keurmerk, kan straks ook in Duitsland verkocht worden met een diervriendelijkheidskeurmerk. De Dierenbescherming, die het Beter Leven-keurmerk uitgeeft, gaat hiervoor samenwerken met de Duitse collega’s van de Deutscher Tierschutzbund om tot dezelfde dierenwelzijnseisen te komen. Dat maken beide organisaties deze vrijdag bekend.

Het Beter Leven-keurmerk wordt gegeven aan vlees van dieren die een beter leven hebben gehad dan in de gangbare dierhouderij. Vlees met dit label heeft één, twee of drie sterren – te zien op een sticker op de verpakking – afhankelijk van de omstandigheden waarin dieren worden gehouden. Hoe meer sterren, hoe beter de dieren het volgens de Dierenbescherming hebben gehad. Drie sterren staat gelijk aan biologisch.

Dieren die gehouden worden op basis van deze criteria hebben bijvoorbeeld meer ruimte, afleiding in stallen, kunnen langzamer groeien en mogen niet langer dan een bepaald aantal uur op transport. Dit maakt sterrenvlees duurder om te produceren. Het kost daarom ook meer in de winkel.

De Dierenbescherming en de Deutscher Tierschutzbund gaan deze criteria voor Nederland en Duitsland gelijktrekken. Het ministerie van Economische Zaken is van plan voor dit traject geld beschikbaar te stellen. Producten die nu al voldoen, worden op korte termijn over en weer erkend. Op langere termijn worden ook nieuwe afspraken gemaakt. Als dat zover is, kan Nederlands vlees met één, twee of drie sterren – en dus voor een hogere prijs – in Duitsland worden verkocht. Andersom kan dit dan ook.

In Nederland groeit het Beter Leven-keurmerk, dat tien jaar bestaat, flink. In 2015 werd in Nederland 24 procent meer vlees met dat keurmerk verkocht dan een jaar eerder, meldde de Wageningen Universiteit. Het is daarmee het hardst groeiende voedselkeurmerk op het gebied van duurzaamheid (voedsel dat met meer aandacht voor milieu en/of dierenwelzijn wordt geproduceerd) en na biologisch het grootste. In 2015 gaven consumenten 563 miljoen euro uit aan vlees met één, twee of drie sterren.

De Deutscher Tierschutzbund heeft sinds 2013 ook een eigen een dierenwelzijnskeurmerk onder de naam Für Mehr Tierschutz, dat twee niveaus kent. Dit Duitse keurmerk is veel kleiner dan het Nederlandse Beter Leven-keurmerk. Op dit moment zijn er 80 Duitse bedrijven die diervriendelijker produceren. Voor Beter Leven produceren in Nederland bijna 1.800 boeren. De naam van het Duitse keurmerk blijft straks hetzelfde.

Volgens directeur van de Dierenbescherming Femke-Fleur Lamkamp zal de samenwerking zorgen voor „een betere verkrijgbaarheid van producten van diervriendelijker gehouden dieren en flexibelere afzetmogelijkheden voor boeren”. In de Nederlandse landbouw en veeteelt is zo’n 75 procent van de productie voor de export bestemd. In 2015 werd voor 6,7 miljard aan Nederlands vlees geëxporteerd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste productgroep na bloemen en planten. Duitsland is Nederlands belangrijkste exportland.

De Dierenbescherming verwacht dat het nog een aantal jaar duurt voordat het sterrensysteem in Nederland en Duitsland helemaal gelijkgeschakeld is. De organisaties moeten ook in overleg met andere partijen zoals slachterijen, vleesverwerkers en supermarkten. Ook kunnen aanpassingen in stallen bijvoorbeeld ingrijpend zijn. De Dierenbescherming zegt dat het niet de bedoeling is om Nederlandse criteria te verlagen.