Aardbevingen Midden-Italië eisen toch één dode

Bij de aardbevingen die Midden-Italië woensdagochtend opschrikten is één dode gevallen. Dat heeft de brandweer bekendgemaakt. De 82-jarige man stierf toen het dak van zijn boerderij instortte en op hem belandde.

Het dak bezweek door de combinatie van een dikke sneeuwlaag en de trillingen. In totaal werd de regio rondom het bergstadje Amatrice in vier uur tijd door vier aardbevingen getroffen. Die hadden een kracht van 5.2 of hoger. Woensdag werden nog geen dodelijke slachtoffers gemeld.

Amatrice

Het natuurgeweld was tot in het 100 kilometer verderop gelegen Rome te voelen. In augustus legde een reeks zware aardbevingen de stad Amatrice in puin. In totaal vielen toen bijna driehonderd doden.

In een hotel in het nabijgelegen Abruzzo worden nog drie mensen gemist. Het gebouw werd na de aardbeving getroffen door een lawine. Reddingsdiensten zijn afgereisd naar het gebied, maar hun werk wordt bemoeilijkt door de hevige sneeuwval. Op sommige plekken ligt wel twee meter sneeuw.