3x trendwaarde

Vorige week beloofde ik terug te komen op de foodtrends voor komend jaar. We bespraken er al een paar, maar toen moest er gekookt worden (een poke bowl, misschien wel hét gerecht van 2017) en was er geen ruimte meer. Vandaag wil ik er nog een aantal doornemen, alvorens over te gaan tot, opnieuw, een hieperdehip recept.

Allereerst, welke lokale cuisine gaat trending worden? Ik kwam op veel lijsten de Maleisische tegen. (Yum, laat ik u bij deze beloven dat we binnenkort een keer Maleisisch gaan koken.) Ook vaak genoemd: de Portugese keuken. (Dat werd tijd. Het is, als u het mij vraagt, een van de minst op waarde geschatte keukens van Europa.) En: de Afrikaanse keuken. (Toegegeven, dat is een heel breed begrip. Maar wat de keuken van Portugal is binnen Europa, zijn de keukens van Afrika wereldwijd: onderbelicht en onderschat.)

Een veel voorspelde trend is mealtime blur. De grenzen tussen ontbijt, lunch en avondeten vervagen. We eten gewoon alles de hele dag door, ongeacht het tijdstip. (Er zijn hier en daar in het land al tentjes waar je de hele dag door kunt ontbijten.) En tussendoor eten we gezonde snacks. We knabbelen op edamame (groene sojaboontjes) en op ovengebakken chips van bieten, van zoete aardappel, van palmkool of van zeewier. (Sowieso zitten zeewier en andere zeegroenten in de lift.)

En wat gaan we daarbij drinken? Keuze genoeg voor wie klaar is met gemberthee, groene smoothies en gin tonics. Matcha, Japanse groene thee, bijvoorbeeld. Of alcoholvrije cocktails. Cocktails met olijfolie. Cocktails met houtskool. Sherrycocktails. Latte met verse geelwortel (bereid u alvast mentaal voor op het bestellen van een ‘gouden melk’). Kombucha. Sap van suikerriet. Amaro (een bitterzoet digestief). Gekoelde rode wijn. Of oranje wijn (gemaakt van witte druiven, waarbij de schillen en pitten, net als bij rode wijn, mee fermenteren).

Vooruit, nog een paar trends in sneltreinvaart en dan duiken we de keuken in: bloemkool is de nieuwe boerenkool, naan is de nieuwe pizzabodem, in alles gaat kokos, yoghurt en pannenkoeken worden hartig, we gaan nog meer granen en granenpap eten, andere meelsoorten gebruiken (zoals kikkererwtenmeel, bananenmeel en tapiocameel), de Syrische en de Filipijnse keuken ontdekken, thuis sous-vide koken, ons verdiepen in paars voedsel en, ja eindelijk, duurzamere vis consumeren, minder voedsel verspillen en allemaal flexitariër worden.

Het recept van vandaag scoort 3x trendwaarde. Ten eerste is het een granenpap. Ten tweede is het een ontbijt dat je ook prima als diner kunt eten. Ten derde wordt het in een kom geserveerd (zie vorige week). Maar dat is allemaal niet de reden waarom ik het zo vaak eet. Het is gewoon heel erg lekker en bevredigend. Ik bedacht het als snel alternatief voor congee, een Chinees gerecht dat bestaat uit rijstepap met hartige smaakmakers als sojasaus, gember en lente-ui. Terwijl je die rijst al snel anderhalf uur moet laten koken, is deze havermoutcongee in een kwartiertje klaar. De smaak is misschien een beetje wennen wanneer u havermout altijd met zoet heeft geassocieerd. Maar geloof me, dat is snel voorbij wanneer u hierin uw lepel hebt gezet.

Janneke Vreugdenhil