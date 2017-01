Rechtbank wijst verzoek tot arrestatie topman Samsung af

Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft het verzoek van de openbaar aanklager om topman Lee Jae-yong van het elektronicaconcern Samsung te arresteren, afgewezen. Volgens de rechter is er op dit moment geen reden genoeg om de bestuurder aan te houden, schrijft AP.

Het besluit werd om 05.00 uur ‘s ochtends lokale tijd bekendgemaakt. Lee was twaalf uur daarvoor in afwachting van het vonnis van de rechtbank in een detentiecentrum geplaatst. Samsung stelt in een verklaring het “te waarderen dat de toedracht van de zaak vastgesteld kan worden zonder de noodzaak tot een arrestatie”.

Maandag werd er een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Lee, omdat hij wordt verdacht van het betalen van 43 miljard won (34 miljoen euro) aan steekpenningen aan de voormalige president Park Geun-hye en haar vertrouweling Choi Soon-sil om steun te verkrijgen voor een omstreden fusie. Ook zou de 48-jarige Lee onder ede hebben gelogen tijdens een parlementaire hoorzitting en geld hebben verduisterd.

Schoon schip in corruptieschandaal

De afwijzing is een flinke tegenslag voor de aanklager in het corruptieschandaal rondom de afgezette president Park Geun-hye. Justitie wil schoon schip maken sinds bekend is geworden dat president Park haar vertrouwelinge Choi toegang gaf tot regeringszaken, zelf de grondwet schond en haar macht misbruikte. Die onthullingen leidden na massale protesten van de bevolking vorige maand tot haar afzetting door het parlement.

Lee is sinds 2014 de de facto leider van het familiebedrijf Samsung, nadat zijn vader een stap opzij deed na een hartaanval. Zijn familie is de rijkste familie van Zuid-Korea en Lee geldt als de kroonprins. Verschillende bedrijven en media hadden hun zorgen uitgesproken over de aanklacht tegen Lee, omdat ze bang waren dat het de economie van het land zou kunnen schaden. Samsung en gelieerde bedrijven zijn goed voor ongeveer eenderde van de totaalwaarde van de Zuid-Koreaanse beurs.