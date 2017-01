Verplicht beentjes de lucht in voor Trump

Twee uur ’s nachts. President Obama - mouwen opgerold, de bovenste knoopjes van zijn overhemd los - gaat los op de dansvloer waar Roots-drummer en dj Questlove de hiphopbeats van Kendrick Lamar door het Witte Huis stuurt. Met popsterren als Beyoncé en Jay-Z, Paul McCartney, John Legend, Usher en Bruce Springsteen over de vloer, en dansende gasten als Oprah Winfrey, David Letterman, Tom Hanks, George Clooney, Stevie Wonder, Robert De Niro, Meryl Streep en Lena Dunham was de gastenlijst op zijn afscheidsfeest imponerend en memorabel. Enkel A-list artiesten bezongen en zwaaiden de Obama’s uit. Een wel heel schril contrast met het bleke lijstje B- en C-artiesten dat het inzweren van de 45e president van de Verenigde Staten luister bij zet.

‘In geen miljoen jaar’

Het team van Donald Trump heeft veel moeite met het zeker stellen van artiesten van enige faam voor de presidentiële inauguratie. Overgebleven leden van The Beach Boys leken het even te overwegen. Geruchten dat Kanye West en R. Kelly gingen zingen werden ontkracht. Zangers als Elton John, Celine Dion, Andrea Bocelli, Charlotte Church, Garth Brooks, dancepionier Moby en rockband Kiss weigerden. Uit overtuiging - „In geen miljoen jaar ben ik een republikein”, zei Elton John tegen The Guardian. Of ze bezweken onder druk. Countryster Garth Brooks en tenor Andrea Bocelli kregen veel kritiek van fans die dreigden concerten te boycotten. En er was weigering met veel aplomb. De Britse zangeres Charlotte Church twitterde rechtstreeks tot Trump: „Jouw staf heeft me gevraagd te zingen op de inauguratie. Simpel speurwerk op internet had ontdekt dat ik je een tiran vind. Bye.”

Met zijn bravouretaal, de boute uitspraken en zijn rancuneuze, misogyne manier van campagne voeren heeft Donald Trump alle aantrekkingskracht op sterren verloren. Ze wensen niet met hem geassocieerd worden. Ze verachten zijn vulgaire standpunten. Gevraagd naar zijn mening over de aankomende president zei zanger John Legend tegen de BBC dat „creatieve mensen zich keren tegen onverdraaglijkheid en haat.” Nee, wie grote sterren zoekt vindt ze deze week vooral tijdens de protestmars in Washington, de dag ná de inauguratie. De Women’s March On Washington op 21 januari, de eerste regeerdag, benadrukt de zorgen van velen over de aankomend president van de Verenigde Staten.

Madonna

Popster Madonna, die haar deelname bekend maakte met weer een heerlijk provocatieve foto van een schaamheuvel, zal zaterdag met onder meer Katy Perry, Disney-ster Zendaya en Cher, bij de mars zijn. In Harper’s Bazaar spreekt Madonna zich stevig uit. Haar beroemde collega’s nemen nauwelijks politieke standpunten in, vindt ze. Het winnen van Trump voelde als „gedumpt worden door je geliefde en erna vastzitten in een nachtmerrie.”

Wat doe je in zo’n geval als Republikein? Alle schijn vermijden dat je hiervoor gevoelig bent. Dus is Team Trump openlijk weinig rouwig om het mislopen van sterren. In december zei Trump-adviseur Boris Epshteyn over de afwezigheid van grote muzieknamen tegen CNN: „Dit is geen Woodstock. Het is geen summerjam. Het is geen concert.” In december zei Trump het niet belangrijk vinden om grote sterren op zijn inauguratie te hebben. Hij wees naar alle grote namen die Hillary Clinton tijdens haar campagne hadden gesteund. Dat leidde uiteindelijk toch niet tot een overwinning?

Wie komen wel?

Wie er wel komen is evengoed interessant. Want wie is blijven staan in de storm van weerzin en tegenstand? De installatie van Trump wordt voorafgegaan door een concert op de trappen van Lincoln Memorial - de ‘Make America Great Again!’ Welcome Celebration’, waar Trump ook zal spreken. De line-up: de Amerikaanse rockband 3 Doors Down, dat na hits Kryptonite en Here Without You geen deuk meer in een pakje boter sloeg. De uitgesproken nationalistische, countryzanger Toby Keith („Ik weiger me te verontschuldigen voor een optreden voor land en leger”). En filmacteur Jon Voight, een van de meest uitgesproken beroemde sympathisanten die Trump heeft.

De Britse artieste Rebecca Ferguson was binnen, maar trok haar deelname terug toen het inauguratie comité haar verzoek om Billie Holidays gitzwarte protestsong Strange Fruit uit te voeren afwees. In het nummer, een protest tegen het lynchen van zwarte mensen in de jaren dertig, wordt onder meer bezongen hoe ‘zwarte lichamen schommelen in een zuidelijke bries’. „Het was het enige nummer dat mijn artistieke integriteit niet zou compromitteren”, stelde Ferguson. Ze wilde er haar sympathie voor Afro-Amerikaanse mensen en de Black Lives Matter beweging mee benadrukken. „Een moment van rust en reflectie creëren.”

Afgelopen week besloot de ook al geboekte Bruce Springsteen coverband B-street Band tóch niet op te treden. Ze wilden hun held Bruce Springsteen, een flinke tegenstander van Trump, niet voor het hoofd stoten. En leek de nieuwe president met Broadwayster Jennifer Holliday eindelijk tóch een semibekende naam binnen te hebben gesleept, ook zij trok zich uiteindelijk terug. Ze maakte „een vergissing”. Holliday had zich niet gerealiseerd dat haar zingen „voor het hele land” als steun voor Trump zou worden uitgelegd.

Verplicht nummer

Voor de inauguratiedag zelf is tienerster Jackie Evancho is bevestigd. Op haar tiende werd Evancho, in minder dan geen tijd, een grote ster via de televisietalentenjacht America’s Got Talent waar ze de tweede plaats bereikte met haar onwaarschijnlijke operazang. Uitgroeiend tot Amerika’s favoriete buurmeisje met een populair-klassiek repertoire zong zij het volkslied al bij de NFL rugby en bracht ze God Bless America op de grote Onafhankelijkheidsdag vieringen „Overweldigd” was ze door de uitnodiging. En ja, ze had ook al eens voor Obama gezongen, ook allemaal al zo „fantastisch”.

Saillant is de komst van de prominente showdansgroep van The Radio City Hall: The Rockettes. De formatiedanseressen zorgden voor een controverse door bekend te maken dat ze contractueel verplicht zijn hun benen bij de ceremonie in de lucht te gooien. Ze doen dat liever niet. Als ze weigeren zouden ze volgens de vakbond hun baan kwijtraken. Sommige Rockettes hielden zich niet in en postte hun onvrede en schaamte over hun deelname op Twitter.

En ook het megakoor met 360 leden van de Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, het Mormon Tabernacle Choir, worstelt tevens al maanden met de toezegging. Het koor zong bij de beëdiging van George H. W. Bush (1989), Richard Nixon (1969) en Lyndon Johnson (1965). En ook bij inaugurele parades van Bush en Ronald Reagan (1981). Eén van de koorleden stapte uit het koor. Op Facebook verklaarde ze dat een optreden bij Trump is „een samenwerking van tirannie en fascisme” was.

En verder? De marcheerband van de vrijwillige brandweer van Nassau County.

Beyoncé

Niet altijd was het overigens zo dat artiesten, die zich vanaf Franklin D. Roosevelt in 1941 bij de inauguraties lieten horen, per se achter de ideeën van de nieuwe president moesten staan. De klassieke zangeres Marian Anderson (jaren vijftig) en operazangeres Jessye Norman zongen al voor presidenten met tegengestelde ideeën. Norman was als Afro-Amerikaanse, democraat en voorstander van nucleaire ontwapening tegen Reagans plannen, maar zong evengoed de folksong Simple Gifts.

Dat de Obama’s dol zijn op hedendaagse muziek kan niemand zijn ontgaan. En artiesten waren trots dat de Obama’s hen koos voor de vele concerten en gala’s die in en rond het Witte Huis zijn gegeven; het werd een bijzondere traditie . Bij de inauguratie van Obama in 2013 imponeerde Kelly Clarkson My Country, ‘Tis of Thee in de kou, terwijl Beyoncé het Amerikaanse volkslied bracht. Later gaf Beyoncé toe dat ze in dit geval had geplaybackt. Vanwege het weer en het moment had ze „geen enkel risico willen nemen”. „Dit was voor de president, en om mijn land trots te maken.” Goed maakte ze dat op het gala waar de Obama’s schuifelden op Beyoncés pakkende versie van Etta James’ At Last.

Not my party

