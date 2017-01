Uitbreiding Lelystad Airport mag doorgaan

Het vliegveld van Lelystad mag worden uitgebreid. De start- en landingsbaan mag worden verlengd en verbreed en er mag een nieuwe passagiersterminal worden gebouwd.

Dat heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. De Vogelbescherming en twee boeren hadden bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan van de gemeente Lelystad. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de start- en landingsbaan te verlengen van 1.250 meter naar 2.700 meter en te verbreden van 30 meter naar 45 meter. Hiermee wordt de luchthaven geschikt gemaakt voor zwaardere vliegtuigen, zoals de Boeing 737 en de Airbus A320.

De Vogelbescherming vreest schadelijke gevolgen voor natuurgebieden in Flevoland, met name de Oostvaardersplassen. Een van de boeren wil geen naderingsverlichting voor vliegtuigen op zijn akkers, de andere voorziet problemen voor zijn windmolen.

Volgens de Raad van State heeft de gemeenteraad van Lelystad voldoende garantie gekregen dat de ‘natuurlijke kenmerken’ van de omliggende natuurgebieden niet zullen worden aangetast door uitbreiding van de luchthaven. Uit onderzoek naar de gevolgen voor vogels blijkt dat de ‘instandhoudingsdoelen’ voor de bruine en blauwe kiekendieven in de Oostvaardersplassen niet in gevaar komen. Volgens de Vogelbescherming zijn de onderzoeken echter “ondermaats”en geen legitimatie voor uitbreiding.

Vakantievluchten

Lelystad Airport wordt uitgebreid om internationale vluchten te kunnen afhandelen. Nu wordt het vliegveld alleen gebruikt voor kleine luchtvaart en vlieglessen. Vanaf april 2019 moet Lelystad een deel van de vakantievluchten van Schiphol overnemen. Er waren 2.000 vluchten gepland voor het eerste jaar, mogelijk worden dat er 4.000. Schiphol had in 2016 479.000 starts en landingen.

Het nieuwe vliegveld gaat een jaar later open dan gepland. In november liet staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) aan de Tweede Kamer weten dat Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vertraging heeft opgelopen bij het uitwerken van vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Tot ongenoegen van Dijksma, de Kamer en Schiphol heeft LVNL een jaar extra nodig.

Michiel van Dorst, de nieuwe directeur van LVNL, liet maandag in een interview in Het Financieele Dagblad weten wat de oorzaak van de vertraging is. De luchtverkeersleiders dreigden een kwart van hun riante salaris in te moeten leveren. Van Dorst: “Hierdoor was er niet de motivatie om aan dit plan te werken.”

Snelle groei

Het kabinet heeft vergeefs geprobeerd om luchtverkeersleiders te laten vallen onder de Wet normeringtopinkomens (WNT) 3, met een maximumsalaris van 181.000 euro per jaar. Na moeizaam overleg geldt nu een salarisplafond van 238.000 per jaar voor de luchtverkeersleiders. Een extern bureau gaat de oorzaken van de vertraging bij LVNL nader onderzoeken.

Snelle opening van Lelystad Airport is gewenst omdat Schiphol sneller groeit dan verwacht. Hierdoor wordt de met omwonenden afgesproken limiet van 500.000 vliegbewegingen (starts en landingen) tot en met 2020 waarschijnlijk al in de loop van dit jaar bereikt. Luchtvaartmaatschappijen pleiten voor een politieke oplossing om verdere groei mogelijk te maken.

Dinsdag werd bekend dat Schiphol naar aantal passagiers nu de derde luchthaven van Europa is, na Londen Heathrow en Parijs Charles de Gaulle. In 2015 waren Frankfurt en Istanbul nog groter dan Schiphol. Van de top 5 groeide alleen Schiphol sterk, met ruim 9 procent naar 63,6 miljoen passagiers.