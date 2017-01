Tientallen doden bij aanslag op legerkamp Mali

Bij een aanslag op een legerkamp in de noordelijke Malinese stad Gao zijn woensdag tientallen doden zijn gevallen. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens voorlopige cijfers van het leger gaat het om zeker 25 doden. Persbureau AFP zegt op basis van de VN dat er minstens 37 doden zijn gevallen.

De aanslag zou gepleegd zijn met een autobom, op een moment dat honderden militairen samenkwamen. In het kamp zijn zowel militairen van het Malinese leger als voormalige Toeareg-rebellen gelegerd. In het vredesakkoord uit 2015 werd geregeld dat ze samen patrouilles uit moeten voeren.

Er zijn in Mali ook Nederlandse militairen aanwezig in het kader van de VN-missie MINUSMA. De meeste van de zo’n driehonderd militairen zijn gelegerd in Gao. Zij houden zich voornamelijk bezig met inlichtingen inwinnen over rebellen en terroristische groeperingen.

Mali is regelmatig doelwit van terroristen. Een Franse militaire interventie in 2013 zorgde ervoor dat jihadisten uit Noord-Mali werden verdreven, maar met aanslagen laten ze nog vaak van zich horen, voornamelijk in het noorden. In 2016 kwamen enkele blauwhelmen om bij een serie aanslagen. De slachtoffers kwamen onder meer uit Tsjaad, China en Togo.

Eind 2015 kwamen bij een gijzelingsactie in de Malinese hoofdstad Bamako bijna dertig mensen om. Die aanslag werd gepleegd door een afdeling van Al-Qaeda.