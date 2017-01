Crèpes met spinazie en spekjes

Dit is echt zo’n gerecht waarmee je als ouder kinderen groente kunt laten eten zonder dat ze het doorhebben. Dat soort trucjes vind ik nogal overdreven, en ik heb ook niet het idee dat de auteurs van Cookart: de kunst van het eten dat hier expres doen. Maar mooi meegenomen is het wel. De pannenkoeken kun je overigens ook net zo goed met suiker of stroop eten.

Haal de basilicumblaadjes van de plant en doe ze in de keukenmachine met de melk, het ei en de bloem. Voor een extra groene kleur voeg je 50 gram spinazie toe. Bak hier mooie pannenkoeken van en stapel ze op een bord. Dek dit af met een bord, zodat de pannenkoeken warm blijven. Voor de vulling bak je de spekjes in een grote koekenpan. Zodra ze een mooi kleurtje hebben, voeg je de spinazie beetje voor beetje toe. Zodra deze warm is kunnen de pannenkoeken gevuld worden. Voeg als laatste de geitenkaas toe aan de crêpe. Naar smaak kan er wat zout en peper worden toegevoegd.