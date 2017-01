Parlement Gambia: Jammeh blijft nog zeker drie maanden

Het parlement in Gambia heeft een resolutie aangenomen die het mandaat van president Yahya Jammeh met zeker drie maanden verlengt. Dat meldt persbureau Reuters op basis van de Gambiaanse staatstelevisie. De partij van Jammeh heeft 48 van de 53 zetels in het parlement.

Of dit besluit nu betekent dat de inauguratie van Jammehs rivaal Adama Barrow die voor morgen gepland stond niet doorgaat, is onduidelijk. Dinsdag kondigde Jammeh de noodtoestand al af in Gambia, voor de duur van negentig dagen.

Jammeh, al 22 jaar de machthebber, verloor in december de verkiezingen van Barrow. In eerste instantie kondigde hij aan af te treden, maar hij kwam daar op terug. Hij vecht de uitslag aan bij het Hooggerechtshof en vindt dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. De internationale gemeenschap wil dat Jammeh de macht donderdag overdraagt.

Militaire interventie

Vorige week maakte het Hooggerechtshof bekend de zaak niet voor mei te kunnen behandelen. Daarop zei Jammeh niet voor die tijd af te treden. De Afrikaanse Unie wil dat niet afwachten. De organisatie erkent Jammeh vanaf donderdag niet meer als president. ECOWAS, een samenwerkingsverband voor West-Afrikaanse landen, heeft gezegd mogelijk militair te interveniëren als Jammeh niet aftreedt. Buurland Senegal en Nigeria zouden het voortouw nemen bij het formeren van een troepenmacht.

Als gevolg van de situatie, scherpte het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies naar Gambia aan. Reisorganisaties besloten daarop toeristen terug te halen. Corendon maakte woensdagochtend bekend dat de eerste vliegtuigen met toeristen inmiddels uit Gambia vertrokken zijn op weg naar Nederland. In totaal vertrekken er drie vluchten van Corendon en vijf van TUI uit Gambia. Er zijn zo’n 1.600 Nederlandse toeristen in het land. Ook de Britse touroperator Thomas Cook haalt toeristen terug.