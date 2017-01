Opnieuw recordomzet voor ASML

In 2016 zag chipmachinefabrikant ASML haar omzet stijgen tot 6,8 miljard euro, zo blijkt uit de jaarresultaten die het bedrijf woensdag bekend maakte. In 2015 boekte het Veldhovense bedrijf al een recordomzet van 6,3 miljard, maar in 2016 kwam de omzet nog hoger uit, met een stijging van 8 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Het laatste kwartaal van 2016 steeg de omzet van ASML ten opzichte van de voorgaande periodes, uitkomend op 1,9 miljard euro. Ook was de omzet hoger dan in het vierde kwartaal van 2015, toen de omzet op 1,4 miljard uitkwam. In het derde kwartaal presteerde het bedrijf ook al beter dan verwacht met een omzet van 1,8 miljard. ASML voorspelde destijds al over 2016 een recordomzet te boeken, die volgens analisten op circa 6,6 miljard zou kunnen uitkomen. ASML blijkt nu nog beter te hebben gepresteerd.

Ook de nettowinst steeg, eveneens tot een record. Over heel 2016 werd 1,47 miljard euro nettowinst geboekt, terwijl een jaar eerder nog 1,38 miljard euro werd verdiend. De nettowinst in het vierde kwartaal bedroeg 524 miljoen, tegen 292 miljoen een jaar eerder.

Voor het eerste kwartaal van 2017 verwacht ASML een iets lagere omzet, van 1,8 miljard euro. De brutomarge komt naar verwachting uit rond de 47 procent. Vooral van zogenoemde EUV-machines, zeer nauwkeurige chipmakers die werken op basis van ‘extreem ultravioletlicht’, verwacht het bedrijf de komende tijd veel. In een toelichting schrijft topman Peter Wennink dat het moment nadert dat de chipindustrie de technologie gaat gebruiken voor grootschalige productie. In het orderboek staan opdrachten voor achttien EUV-machines voor in totaal twee miljard euro, goed voor de helft van het totaalbedrag aan orders.