Obama in laatste persconferentie: Manning heeft ‘zware straf’ gehad

In zijn laatste persconferentie heeft president Barack Obama zijn keuze om Chelsea Manning vrij te laten verdedigd. Volgens de vertrekkende president heeft Manning een “zware straf” gehad en zal zijn beslissing er niet voor zorgen dat andere mensen denken dat geheime informatie vrijgeven straffeloos is.

Dinsdag werd bekend dat Manning in mei vrij zal komen. Ze werd in 2013 veroordeeld tot 35 jaar cel wegens het publiceren van documenten op WikiLeaks. Obama noemde die straf “disproportioneel” in vergelijking met anderen die informatie hebben gelekt. Hij benadrukte dat hij haar geen pardon heeft gegeven.

Obama opende de persconferentie met het bedanken van de journalisten voor hun werk de afgelopen jaren. Hij zei verder dat hij hoopt dat Trump ervoor kan zorgen dat Rusland haar nucleaire arsenaal verkleint. Obama zei dat hij daarover meer had willen onderhandelen met Poetin, maar dat hij Rusland niet zo ver kreeg.

Uitspreken

Verder benadrukte Obama dat hij zich niet snel opnieuw verkiesbaar zal stellen voor welke positie dan ook, maar dat hij zich mogelijk wel zal uitspreken als hij zich daartoe geroepen voelt. Als voorbeeld noemde hij het uitzetten van kinderen die opgegroeid zijn in de VS.

Het idee dat er massaal stemfraude is gepleegd bij de verkiezingen in november noemde hij “nepnieuws”. “De Verenigde Staten is juist de enige democratie die het moeilijker maakt om te stemmen dan makkelijker.”

Op dit moment is de persconferentie nog bezig. Dit bericht krijgt updates.