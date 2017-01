Nieuwe games die bliepen en kraken alsof het 1987 is

De gebroeders Billy en Jimmy Lee zijn terug. Vanaf eind deze maand knokken de twee vechtersbazen hun weg door bendeleden, ninja’s en mystieke wezens om hun vriendin Marion te redden. Net zoals dertig jaar geleden toen het allereerste Double Dragon-deel verscheen op de NES-console van Nintendo. Om het jubileum van de iconische reeks te vieren, brengt ontwikkelaar ARC System Works een compleet nieuwe game uit: Double Dragon IV. Met dezelfde blokkerige graphics, krakerige blieps en bloeps en ophitsende soundtrack.

De ontwikkelaar had geen beter moment kunnen uitkiezen. De retrogame-trend beleeft hoogtepunt na hoogtepunt. Consumenten kunnen geen genoeg krijgen van recente heruitgaven van iconische games uit de jaren tachtig en negentig en de vele nieuwe games die geïnspireerd zijn op dat tijdperk.

Pure nostalgie, zegt de Amerikaanse hoogleraar psychologie Clay Routledge, auteur van het boek Nostalgia: A Psychological Resource. Nostalgie heeft zo’n sterke aantrekkingskracht omdat het negatieve gevoelens verlicht, vertelt hij. Kennelijk kunnen veel mensen momenteel een shot gebruiken. „Het effect bij retrogames is vergelijkbaar met de weemoed die je kunt voelen bij het beluisteren van muziek uit je jeugd. Alleen zijn de gevoelens sterker: games zijn uniek omdat je die veel actiever beleeft. Je zag niet hoe de prinses gered werd; jij redde de prinses.”

Originele iconen

Al jaren worden retrogames, vaak klonen of emulaties, uitgebracht op allerlei platforms. Maar niet eerder werden er zoveel originele iconen uit de jaren tachtig en negentig in een nieuw jasje gehesen – vaak door de officiële spelmakers. Naast Double Dragon verschenen begin deze maand de eerste zes delen van de klassieke Megaman-franchise voor iOS en Android. Playstation-mascotte Crash Bandicoot krijgt eind dit jaar een vervolg en ook SEGA’s supersnelle Sonic the Hedgehog racet binnenkort weer door kurkentrekkers in een nieuw 16bit-avontuur.

Vorig jaar bleek dat er een miljardenmarkt valt te winnen met het recyclen van games uit het verleden. Met meer dan honderd miljoen downloads was Pokémon Go het meest populaire spel in de Apple Store in 2016. Super Mario Run doorbrak alle records door in de eerste vier dagen na de lancering meer dan 40 miljoen keer gedownload te worden. Van de Nintendo Classic Mini, een compacte versie van de spelconsole uit 1983, werden alleen al in de VS vorig jaar in de eerste maand na de lancering 200.000 stuks verkocht. Bijna evenveel als de geflopte Wii U-console in de eerste zes maanden na de lancering in 2012.

Familiebanden versterken

Hoe valt de nostalgische gametrend te verklaren?

Veel onderzoeken geven een sociale reden: oudere spelers gebruiken de spellen om de banden met jongere familieleden te versterken, blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van de Westfaalse Wilhelms-Universiteit. „Ouders kopen bijvoorbeeld hun favoriete jeugdspel voor hun kinderen. Je wilt het plezier dat jij had met Super Mario doorgeven aan je zoon of dochter”, zegt Rutledge.

Een andere verklaring is dat de voornaamste doelgroep, dertigers en veertigers, wel geld te besteden heeft maar niet meer honderd uur kunnen stoppen in een spel. Als ze al een band hebben met de held, Super Mario of Sonic the Hedgehog, hoeven ze maar weinig tijd en moeite in de game te investeren.

De retrogame-trend is dan ook niet los te zien van de recyclecultuur in Hollywood. Ook de filmindustrie valt de laatste jaren telkens terug op dezelfde, makkelijk verteerbare franchises. En net als bij de filmindustrie zien critici de opkomst van retrogaming als een potentieel gevaar voor de industrie: het beperkt de ontwikkeling van innoverende nieuwe games.