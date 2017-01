Netflix blijft verwachtingen overtreffen

Netflix heeft in het vierde kwartaal in 2016 opnieuw verwachtingen van analisten wat betreft ledenaanwas en winst overtroffen. Zowel binnen als buiten de VS steeg het aantal nieuwe leden harder dan verwacht. De dienst telt nu wereldwijd een klantenbestand van bijna 94 miljoen abonnees.

Internationaal kwamen er bij de streamingdienst 5,1 miljoen nieuwe gebruikers bij, fors meer dan de 3,8 miljoen nieuwe abonnees die analisten voorzagen. Binnen de VS deed Netflix het met 1,9 miljoen nieuwe abonnees ook goed, een half miljoen beter dan verwacht. De winst kwam met 0,15 dollar per aandeel hoger uit dan de verkondigde 0,13 dollar per aandeel. De totale nettowinst bedroeg het afgelopen kwartaal 67 miljoen dollar. Netflix draaide een omzet van 2,5 miljard dollar in de laatste drie maanden van 2016.

Netflix deed het ook in het derde kwartaal van 2016 beter dan verwacht. Naast het succes van series als Narcos en Stranger Things kwamen daar in het vierde kwartaal nieuwe populaire series als The Crown en nieuwe seizoenen van Gilmore Girls en Black Mirror bij. Netflix wil dit jaar door de grens van 100 miljoen abonnees heen. Daarvoor trekt het bedrijf meer dan 6 miljard dollar uit voor nieuwe eigen producties en licenties van series.