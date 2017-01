Midden-Italië weer getroffen door aardbevingen

Midden-Italië is opnieuw geraakt door aardbevingen, driemaal in één uur. De naschokken van de bevingen waren nog tot in Rome voelbaar. Tot nu toe is er geen sprake van doden of gewonden.

De eerste aardbeving van 5.3 op de schaal van Richter trof een gebied ten noorden van de stad Amatrice rond 10:25 ‘s ochtends. Daarna volgden 50 minuten later nog twee bevingen, waarvan één nog sterker: 5.7 op de schaal van Richter. Daarna volgden volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS nog twee minder krachtige aardbevingen rond het gebied, waarvan één ten noordwesten van Amatrice.

Amatrice bevindt zich op een afstand van ongeveer 100 kilometer van de hoofdstad Rome. De metro van Rome is ondertussen uit voorzorg afgesloten, meldt persbureau AP. Ook zijn de scholen gesloten en ouders zijn gevraagd om hun kinderen op school op te komen halen.

Het is niet de eerste keer dat er in het bergengebied in het midden van Italië krachtige aardbevingen plaatsvinden. Amatrice werd in augustus vorig jaar opgeschrikt door meerdere aardbevingen, die aan 293 mensen het leven kostten. Een beving bij Perugia in november 2016 was ook tot in Rome te merken.