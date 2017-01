‘Memphis Depay naar Olympique Lyonnais’

Memphis Depay is uit zijn lijden bij Manchester United verlost. De Nederlandse vleugelspeler is door de Engelse club voor een bedrag tussen de 14,75 en 16 miljoen pond (17-18,5 miljoen euro) verkocht aan Olympique Lyonnais.

Dat melden Britse en Franse media, waaronder de BBC, The Guardian en L’Équipe. De clubs hebben de transfer nog niet gemeld, vermoedelijk omdat Depay nog een medische keuring moet ondergaan. Ook moet Depay zelf nog een overeenkomst bereiken met de Franse club. Volgens de media zou het gaan om een contract van 4,5 jaar.

Het transferbedrag kan volgens de media nog oplopen tot een totaal van 25 miljoen euro door een aantal clausules. Ook heeft de Engelse club het recht verworven de Nederlander terug te kopen en is er een doorverkooppercentage bedongen. Depay had in december al van coach José Mourinho te horen gekregen dat hij mocht vertrekken bij een aannemelijk bod. PSV profiteert mee van de nieuwe transfer dankzij een eigen doorverkoopclausule. De Brabantse club zou volgens Omroep Brabant ruim een miljoen euro opstrijken.

Dure deceptie

Voor de 22-jarige Depay is zijn avontuur in Engeland uitgelopen op een deceptie. Nadat hij een belangrijke rol speelde bij het kampioenschap van PSV in het seizoen 2014-2015, maakte hij voor een geschat bedrag van 34 miljoen euro de overstap naar topclub Manchester United, waar op dat moment Louis van Gaal coach was. Maar de afgelopen anderhalf jaar startte hij in de Premier League slechts zestien keer in de basis; in totaal kwam hij 33 keer in actie voor Manchester United, waarin hij twee keer scoorde.

In Frankrijk komt Depay bij de nummer vier van de Franse competitie terecht. Olympique Lyonnais, in de Europa League de komende tegenstander van AZ, staat elf punten achter op koploper AS Monaco.