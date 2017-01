Lokaal AfD-kopstuk: ‘Duitsland moet zich afkeren van Holocaustverleden’

Björn Höcke, de leider van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) in de deelstaat Thüringen, heeft voor grote ophef gezorgd door te bepleiten dat Duitsland moet stoppen met het gedenken van de Holocaust. De politicus deed zijn uitspraken dinsdag tijdens een toespraak in Dresden voor de jeugdbeweging van de partij.

Het Holocaustmonument in Berlijn noemde Höcke een ‘gedenkteken van schande’. De AfD-man vindt dat Duitsland moet stoppen zich te schamen voor zijn Tweede Wereldoorlog-verleden:

“In plaats dat onze kinderen op school leren over de grootheden uit ons verleden [...] wordt de Duitse geschiedenis voorgesteld als slecht en belachelijk. [...] Als we een toekomst willen, hebben we een visie nodig. En dat kan alleen met een positieve kijk op onze geschiedenis.”