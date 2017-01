Leger Senegal dreigt vannacht Gambia binnen te vallen

Het Senegalese leger heeft zich aan de grens met Gambia gepositioneerd en dreigt het land binnen te vallen wanneer de Gambiaanse president Yahya Jammeh om middernacht, wanneer zijn mandaat verloopt, nog geen afstand van de macht heeft gedaan.

Dat hebben hoge militairen van het Senegalese leger tegen AP en Reuters gezegd. Kolonel Abdou Ndiaye zegt tegen Reuters dat zijn troepen klaarstaan om het kleinere buurland, dat volledig begrensd wordt door Senegal, binnen te vallen:

“We wachten de deadline om middernacht af. Als er geen politieke oplossing wordt gevonden, zullen we in actie komen.”

Senegal heeft onder de leden van de VN-Veiligheidsraad een resolutie verspreid waarin het vraagt om volledige steun voor het regionale economische samenwerkingsverband ECOWAS om “alle maatregelen te kunnen nemen die benodigd zijn om de wil van het Gambiaanse volk te respecteren”.

Volgens onze correspondent Koert Lindijer, die zich in de Senegalese hoofdstad Dakar bevindt, zijn er woensdag ook Nigeriaanse militairen geland op het vliegveld van Dakar. Het zou om ongeveer honderd militairen gaan. De Nigeriaanse luchtmacht heeft tegenover Reuters bevestigd dat het troepen naar Senegal heeft gestuurd.

Escalatie van machtsoverdracht

Met de aanwezigheid van troepen aan de Gambiaanse grens lijkt de machtsoverdracht in het kleine West-Afrikaanse land te escaleren. De afgelopen dagen ontvluchtten de lokale bevolking en toeristen massaal het land uit angst voor een militaire interventie. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken heeft het reisadvies naar het populaire vakantieland aangescherpt. De straten in de Gambiaanse hoofdstad Banjul zouden uitgestorven zijn.

President Jammeh verloor in december vorig jaar de verkiezingen in Gambia van zijn politieke tegenstander Adama Barrow. Hoewel hij zijn nederlaag in eerste instantie erkende, veranderde hij later van standpunt. Nu weigert hij afstand te doen van de macht omdat er zich onregelmatigheden zouden hebben voorgedaan op de verkiezingsdag.

De afgelopen tijd heeft Jammeh zijn regering opgedragen om zijn autoriteit te verstevigen. Zo heeft de Gambiaanse overheid de noodtoestand uitgeroepen en werd afgelopen dinsdag een resolutie aangenomen door het nationale parlement die het mogelijk maakt voor Jammeh om drie maanden langer in functie te blijven.

Tegelijkertijd wordt de roep van buurlanden en andere regionale mogendheden aan Jammeh om op te stappen steeds luider. De Afrikaanse Unie heeft laten weten vanaf donderdag Jammeh niet meer te erkennen als regeringsleider van Gambia. De ECOWAS dreigde al eerder geweld te gebruiken om Jammeh af te zetten als president. Naast Senegal en Nigeria heeft ook Ghana toegezegd te helpen aan een eventuele machtsovername.