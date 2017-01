Kijken: hoe één man 83 keer in zijn leven flessenpost vond

Grote kans dat jij in je leven nog nooit flessenpost hebt gevonden. Dat is toch meer iets wat voorkomt in sprookjes of avonturenromans, verhalen waarin jongedames met een gebroken hart hun onbeantwoorde liefde op papier zetten, en met een dramatisch gebaar de oceaan in werpen.

Leuk en aardig allemaal, maar onrealistisch - zou je denken. Niet voor Amerikaan Clinton Buffington. Deze man vond welgeteld 83 (!) keer in zijn leven een fles met een brief erin (84 zelfs, als hij die ene keer meetelt dat een kassabon in de fles zat). In een video en een longread op de website Vox vertelt Buffington zijn bijzondere verhaal.

How one man found 83 messages in bottles https://t.co/GNsVdIVFen — Vox (@voxdotcom) January 10, 2017

Obsessie met flessenpost

Zijn obsessie met flessenpost begon in 2007. De destijds 22-jarige Buffington struinde met zijn vader en broer over het strand van een Caribisch eiland, toen hij iets in het strand zag glinsteren. Een kleine, groene fles met een kurk erop. En: “Oh mijn God”, herinnert Buffington in de video zich het moment, “er zit papier in, en er is op geschreven.”

Het bleek een brief te zijn die het toen pasgetrouwde echtpaar Ed en Carol Meyers op 14 februari 1999 bij North Carolina in de zee gooide. Meer dan achtduizend kilometer en acht jaar verder spoelde de fles aan op het Caribisch eiland waar Buffington toen was. Hij ontcijferde de brief en wist met veel moeite de (nog altijd getrouwde) Meyers te vinden - die ook in de Vox-video voorkomen, en met wie Buffington nog steeds vrienden is.

Een obsessie was geboren. Hij maakte er een sport van: de flessen vinden, de brief lezen, en vervolgens de afzenders opzoeken. Het leverde hem een hele serie aan bijzondere ontmoetingen op, waarover hij een blog bijhoudt. Zo was er die fles met het briefje:

“Breng terug naar 419 Ocean Boulevard en je krijgt een beloning van $150. Van de eigenaar van het Beachcomber Motel.”

Door het serienummer op de fles kwam hij erachter dat deze vervaardigd was in de laten jaren zeventig. Hij vond het Beachcomber Motel in de staat New Hampshire. De auteur van de brief inmiddels overleden, maar zijn dochter bestierde nu het motel. Buffington vloog erheen om haar de brief te bezorgen, de laatste brief die ze ooit van haar vader zou krijgen (of Buffington de 150 dollar nog kreeg, zegt Vox niet).

Wetenschap

Meestal zijn het liefdesbrieven die hij vindt. Anderen sturen flessenpost voor de lol, soms zit er as in van overleden personen. Voor je je afvraagt hoe hij het doet: er zit wel degelijk een wetenschap achter, legt Vox ook uit. De flessen deinen mee op de golfstromen van de oceanen, en op deze manier is vrij secuur te voorspellen waar een in de zee geworpen fles uitkomt. Buffington weet dat en zoekt vaak op de plekken waar veel oceaanmateriaal aanspoelt.

Waar hij het voor doet? Voor de mensen, zegt hij. Op Vox:

“Ik ga de politiek, sociale media, of algoritmen niet laten bepalen met wie ik vrienden ben. Om niet te leven in een wereld vol vreemden - dat is alles wat ik wil.”

De video van Vox over Clinton Buffington: