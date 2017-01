Iraakse legerleider: ‘Oost-Mosul bevrijd’

Het Iraakse regeringsleger heeft Oost-Mosul heroverd op strijders van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Dat vertelde de Iraakse luitenant-generaal Talib Shaghati woensdag aan verslaggevers in een dorpje ten oosten van Mosul, melden de BBC en persbureaus Reuters en AP.

Volgens Shaghati heeft de antiterreurbrigade van het regeringsleger IS verdreven uit alle wijken die ze volgens bevel moest aanvallen. “Vandaag vieren we de bevrijding van Oost-Mosul”, zei Shaghati. Ten oosten van de rivier de Tigris, die de stad doorkruist, is het nog slechts in een klein gebied onrustig. Daar vechten reguliere troepen met IS-strijders.

In oktober startten de Iraakse regeringstroepen met Amerikaanse luchtsteun het offensief op de IS-strijdkrachten in Mosul, de op-één-na-grootste stad van Irak. Afgelopen week rukte het leger steeds verder op in het oosten van de stad. Soldaten verjoegen IS onder meer uit de plaatselijke universiteit.

West-Mosul

Nu het Iraakse leger de controle terug lijkt te hebben over Oost-Mosul, ligt de volgende uitdaging al te wachten. IS-strijders hebben nog grote delen van Mosul in handen ten westen van de Tigris.

Iraakse officieren zeiden eerder dat het heroveren van West-Mosul niet makkelijk zou zijn, gezien de hoge bevolkingsdichtheid en de smalle straatjes van de oude citadel die in het stadsdeel ligt. Luitenant-generaal Shaghati verwacht volgens Reuters echter dat zijn troepen het er makkelijker zullen hebben dan in Oost-Mosul.

De vijf bruggen tussen Oost- en West-Mosul zijn beschadigd, schrijft Reuters. Ze zijn gebombardeerd door de Amerikanen, die zo wilden voorkomen dat IS-strijders uit het westelijke deel van de stad op de gevechten in het oosten zouden afkomen. Ook IS heeft de bruggen beschadigd, om de opmars van Iraakse troepen richting het westen te bemoeilijken.

De Iraakse president Haider al-Abadi zei dinsdagavond dat zijn soldaten begonnen zijn met manoeuvres in West-Mosul. Details daarover gaf hij niet. Als het de Irakezen lukt IS ook uit West-Mosul te verdrijven, heeft de extremistische groepering in Irak geen grote steden meer in handen.