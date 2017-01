Het pakje ham ging de hele wereld over

Wat is er gebeurd?

„Op mijn werk lunchen we altijd samen. Twee weken geleden hadden we plakjes Coburger ham in zo’n zwart plastic bakje. Ik merkte dat het nogal vervelend was om naar te kijken. De ham leek onscherp, als in een foto waarbij de camera was bewogen. Mijn ogen probeerden steeds scherp te stellen, maar dat lukte natuurlijk niet.”

Foto Maartje ter Horst

Was het vlees misschien niet meer goed?

„Met het vlees was niets mis, twee collega’s hebben het later vrolijk opgegeten. De optische illusie, dus dat het beeld van de ham onscherp leek, werd veroorzaakt doordat de plakjes extreem dun waren gesneden en net niet recht op elkaar lagen. Het gemarmerde vet in de plakjes was ten opzichte van de onderliggende plakjes verschoven en daardoor leek het op een bewogen foto. Heb je de foto gezien?”

Ik heb er naar gestaard maar er gebeurde niets.

„Als je goed kijkt dan zie dat alles scherp is, zoals de tafel en het plastic bakje, behalve de plakjes vlees. Mijn collega’s zagen het ook. Toen heb ik voor de grap een foto gemaakt van de ham en op het Amerikaanse online forum Reddit geplaatst, in de categorie ‘mildly interesting’.”

Dat bleek een understatement.

„Ja, na een dag of twee hadden meer dan 40.000 redditors de foto van de onscherpe ham ge-upvote. Sommige mensen claimden dat ik het plaatje zou hebben gephotoshopped, dus toen heb ik er ook een filmpje van op Youtube gezet. Dat filmpje werd opgepikt door de websites van The Daily Mail en New York Magazine. Later mailde BuzzFeed voor een klein interview en inmiddels staat de teller op een dikke miljoen views. Hilarisch natuurlijk.”

Omdat het als kunst werd gezien?

„Dat hoop ik toch niet. Het is niet meer dan een geinige optische illusie. Het is absoluut niet serieus bedoeld, maar het is wel leuk dat zo’n grapje de hele wereld over gaat.”