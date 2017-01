Goede kunst en lekker eten

Veel Nederlandse kunstliefhebbers reizen komende week naar België voor BRAFA, de Brussels Art Fair. Zo zullen vijf Nederlandse musea, waaronder het Gemeentemuseum Den Haag en het Singer in Laren, honderden verzamelaars en belangstellenden rondleiden langs de 130 internationale handelaren in het sfeervolle Tour & Taxis, het voormalige goederenstation langs de Zenne, het vaste onderkomen van de beurs.

De Londense kunsthandelaar Burzio biedt op BRAFA twee empire kandelaars aan, circa 1810. Foto BRAFA

Dat BRAFA uitgegroeid is tot een evenement dat steeds minder onderdoet voor TEFAF Maastricht, is deels op het conto te schrijven van Harold t’Kind de Roodenbeke. De Brusselse kunsthandelaar trad vier jaar geleden aan als beursvoorzitter. BRAFA is kleiner, maar wat betreft aanbod op sommige terreinen zelfs beter dan Maastricht en qua entourage van een vergelijkbaar niveau.

Staan in maart in het MECC Maastricht ruim dertig Nederlandse handelaren, in Brussel is Floris van Wanroy de enige Nederlandse deelnemer. De jeugdige handelaar in oude meesters wijt de desinteresse onder collega’s aan de misvatting dat Belgische verzamelaars niet graag bij Nederlandse handelaren zouden kopen. Van Wanroy: „Misschien komt het omdat ik Brabander ben, maar ik voel me in Brussel minstens zo op mijn gemak als in Amsterdam.”

t’Kint de Roodenbeke zegt geen idee te hebben waarom zijn beurs alleen bezoekers uit Nederland trekt. In een gesprek legt de voorzitter uit dat het zijn ambitie is om BRAFA de komende jaren nóg internationaler te maken.

Na uw uitverkiezing tot voorzitter zei u dat BRAFA de kunstbeurs met de beste catering moest worden. Is dat gelukt?

„Ik ben dol op eten. In Europa vind je echt geen beurs met betere catering. Met mijn vrouw en kinderen ga ik vooraf altijd bij de cateraar langs, de gerechten van het openingsdiner voorproeven. Alleen kwaliteitskunst volstaat niet. De aankleding van de beurs moet van een navenant niveau zijn.”

U wilde ook niet langer alleen rijke verzamelaars aantrekken.

„Sinds mijn aantreden is het aantal bezoekers met 45 procent gestegen, naar 58.000 vorig jaar. Onder die extra bezoekers zitten niet alleen verzamelaars maar ook andere kunstliefhebbers. In tegenstelling tot sommige andere beurzen is BRAFA een stichting zonder winstoogmerk. Ons enige doel is om het beste culturele evenement van België te organiseren. Dus iedere euro afkomstig van deelnemers en sponsors wordt in de beurs gestoken. Overigens gaat het ons niet in de eerste plaats om ‘meer’, maar om ‘beter’.”

BRAFA is veel internationaler georiënteerd dan PAN Amsterdam. Zijn beide beurzen te vergelijken?

„Wij benaderen onze buurlanden heel intensief, dat is inderdaad onze politiek de laatste jaren. En in onze statuten staat dat een ruime meerderheid van de deelnemende handelaren uit het buitenland moet komen. Dan volgen de buitenlandse bezoekers vanzelf. Nederland heeft met TEFAF overigens al een zeer internationaal georiënteerde beurs. Vergelijken kan ik niet. Ik heb PAN al enige jaren niet bezocht.”

Zijn er aspecten aan TEFAF die u jaloers maken?

„Nee, ons concept is heel anders. De omvang is anders en we zijn ook meer low profile. Maar wel kwaliteits low profile.”

Waarom is er maar één Nederlandse standhouder in Brussel?

„Een tweede Nederlandse deelnemer moest afzeggen wegens familieomstandigheden. Die komt volgend jaar hopelijk weer terug. Ik vind het een lastige vraag. Op onze lange wachtlijst staan ook weinig Nederlandse handelaren.”

Vorig jaar was BRAFA vlak na de aanslagen in Parijs en stonden op de parkeerplaats politiemensen met automatische geweren. Verwacht u last te krijgen van de aanslagen in Brussel?

Mexicaans beeld van aardewerk, uit 600-900 na Chr. Te koop bij Deletaille Gallery (Brussel). Foto BRAFA

„De sfeer buiten het beursgebouw zal dit jaar minder grimmig zijn. Sinds ‘Parijs’ is er veel gebeurd en hebben de autoriteiten hard gewerkt aan de veiligheid van Europa. BRAFA wordt bovendien georganiseerd in een gesloten, goed te beveiligen omgeving. Bovendien zijn er evenementen die eenvoudiger te destabiliseren zijn. Alles is onder controle. Vorig jaar waren er iets minder buitenlandse bezoekers. Geen idee hoe dat dit jaar zal zijn.”

De kunstmarkt had het afgelopen jaar te maken met diverse vervalsingszaken. Is het wel mogelijk om vele duizenden kunstvoorwerpen in korte tijd te keuren?

„Voor TEFAF en BRAFA is dat eenvoudiger dan voor veel andere kunstbeurzen. Onze deelnemers zijn serieus, hebben een goede naam te verliezen.”

U weet toch dat vier vaste deelnemers aan TEFAF het afgelopen jaar betrokken raakten bij vervalsingszaken?

„Ik spreek me daarover niet uit, ik ken de details niet. Op BRAFA kunnen bezoekers veilig kopen. Als eerste beurs schakelden we drie jaar geleden voor de keuring een wetenschappelijk onderzoekslaboratorium in. Dat lab kwam met technische apparatuur naar de beurs.

„Vorige maand kwam een klant bij me in de zaak die een serie tekeningen op eBay had gekocht. Heel goedkoop, zei hij. Toch te duur, antwoordde ik, want geen van zijn online gekochte tekeningen deugde. Voor hetzelfde geld had hij op de BRAFA één of twee echte tekeningen kunnen kopen. Een kwaliteitsbeurs is misschien wel de veiligste manier van kunst kopen.”

BRAFA. 21-29 jan van 11-19 uur in Tour & Taxis, Havenlaan 86 C in Brussel. Toegang: € 25. Inl: brafa.art