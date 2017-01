Filmoverzicht: Hitchcockiaanse thrillers en saai Manchester by the Sea

●●●●● Manchester by the Sea: Drama Bij vlagen is Manchester by the Sea tergend saai, net zo flegmatiek als hoofdpersoon Lee (Casey Affleck) zelf. Als je alle kwalen en plagen die de disfunctionele familie Chandler teisteren inventariseert, dan heb je genoeg voor een volbloed melodrama. Maar Lonergan filtert ze allemaal via het indirecte temperament van zijn hoofdfiguur tot bevroren drama, en daar moet je niet ongeduldig van worden. Lees de recensie: Casey Affleck als slapende vulkaan. Regie: Kenneth Lonergan. Met: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler. In: 32 bioscopen.

●●●●● On the Other Side (S one strane): Thriller Het zijn heel gewone vragen die ten grondslag liggen aan het psychologische drama On the Other Side (S one strane). Kunnen we ooit ontsnappen aan ons verleden? Kunnen we ooit echt vergeven? Maar snel nadat wijkverpleegster Vesna telefoontjes heeft gekregen van een man die beweert haar echtgenoot te zijn, worden het ingewikkelde kwesties. Dat regisseur Ogresta met films over dit soort dilemma’s de lieveling is van de Kroatische filmindustrie blijkt uit het feit dat On the Other Side zijn derde film is die door zijn land werd ingezonden voor de Oscars. Lees de recensie: Verzwegen verleden leidt tot hitchcockiaanse suspense Regie: Zrinko Ogresta. Met: Ksenija Marinkovic, Lazar Ristovski, Tihana Lazovic. In: 8 bioscopen.

●●●●● Cartas da Guerra: Drama In Cartas da Guerra valt vanaf het eerste moment vooral het contrast op: tussen de bloemrijke, van liefde overlopende taal van de voice-over en de treurigheid op het scherm. In eerste instantie zijn dat Portugese soldaten die in een te decadent cruiseschip richting Angola varen. Zodra ze aan land gaan verandert deze decadentie in eindeloos wachten in stoffige legerkampen, afgewisseld met gruwel en radeloosheid. Alles in prachtige zwart-witbeelden. Lees de recensie: Liefdesbrieven uit een legerkamp. Regie: Ivo M. Ferreira. Met: Miguel Nunes. In: 8 bioscopen

●●●●● Cartas da Guerra: Drama Into the Forest is opmerkelijk omdat het dystopische verhaal geheel verteld wordt vanuit een vrouwelijk perspectief. Mannen verdwijnen al snel uit beeld in de film van de Canadese regisseuse Patricia Rozema (I’ve Heard the Mermaids Singing, Mansfield Park) naar het gelijknamige romandebuut van de Amerikaanse schrijfster Jean Hegland, of treden hooguit nog als agressor op. Overleven is in Into the Forest niet een kwestie van wie het beste kan vechten, maar van vindingrijkheid en kennis verzamelen.Lees de recensie: Overleven dankzij de boekenkast Regie: Patricia Rozema. Met: Ellen Page, Evan Rachel Wood, Callum Keith Rennie, Max Minghella. In: 9 bioscopen.

●●●●● Tour de France: Roadmovie Regisseur Rachid Djaidani verzoent het Franse platteland met de banlieue en grijpt Depardieu zijn kans om wat afstand te nemen van het zelfgeschapen karikatuur van reactionaire Poetinfan. Jammer dat zulks niet in een betere film kan, want het door een grauwsluier gefilmde Tour de France mist frisse ideeën, pakkende scènes, prikkelende dialogen en acteurs die in Depardieus toch kolossale schaduw kunnen staan. Lees de recensie: Depardieu vol goede bedoelingen Regie: Rachid Djaidani. Met: Gérard Depardieu, Sadek. In: 10 bioscopen.

●●●●● Split: Psychothriller Het is lang geleden dat M. Night Shyamalan in één adem genoemd werd met Alfred Hitchcock of Brian De Palma. Ditmaal knoopt Shyamalan zijn uitwaaierende plotlijnen weer eens knap samen in de opwindende finale. Griezel Kevin (James McAvoy) ontvoert drie schoolmeisjes; hij lijdt aan een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), zoals gespleten persoonlijkheid nu heet, met liefst 23 alter ego’s.Methodische nerd Dennis (zwarte koltrui), kille gouvernante Patricia en ondeugend kind Hedwig hebben Kevin onder controle genomen. Zij willen het pad voor ‘Het Beest’ effenen, een monster dat hongert naar ‘onpure’ meisjes. Kevins psycholoog Karen Fletcher (Betty Buckley) ruikt onraad. Lees de recensie: Griezel met 23 alter ego’s. Regie: M. Night Shyamalan. Met: James McAvoy, Betty Buckley, Anya Taylor-Joy. In: 64 bioscopen.

●●●●● Storm: Letters van vuur: Historische jeugdfilm Er zijn parallellen te trekken tussen jeugdfilm Storm: Letters van vuur en nu. Maar zou de doelgroep die zelf ook zien? De film is gesitueerd net na de uitvinding van de boekdrukkunst, en draait om een pamflet van Luther dat naar het katholieke Antwerpen wordt gesmokkeld. Het nadeel is dat vóórdat drukkerszoon Storm kan doen waar de film zijn charme aan ontleent, namelijk met het weesmeisje Marieke proberen dat pamflet uit handen van de inquisitie houden, het alleen volwassenen zijn die de gebeurtenissen in beweging zetten. Alleen buiten hun zicht zijn de kinderen autonoom. Regie: Dennis Bots. In: 107 bioscopen.