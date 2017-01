En de winnaar is… 2016

Weer is er een nieuw warmterecord. Het afgelopen jaar gaat de boeken in als het warmste ooit. Dat concludeert de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) op basis van de cijfers van de Amerikaanse NASA en de NOAA en het Britse Met Office. Tot nu toe was 2015 het warmste jaar, maar 2016 heeft met een nipt verschil (0,07 graden) gewonnen.

De gemiddelde temperatuur lag ongeveer 1,1 graden Celsius boven die in de tijd voor het begin van de industriële revolutie. En zo’n 0,83 graden boven het langjarige gemiddelde in de periode tussen 1961 en 1990, die als referentie wordt gehanteerd.

„2016 was een extreem jaar voor het klimaat”, aldus WMO secretaris-generaal Petteri Taalas. De temperatuur vertelt volgens hem „maar een deel van het verhaal”. Het gaat om kooldioxide en methaan, broeikasgassen die bijdragen aan klimaatverandering. Van beide is de concentratie opnieuw gestegen.

Het jaar had nog steeds last van een extreme El Niño, het weerfenomeen dat zorgt voor een omgekeerde golfstroom in de Stille Oceaan. Daarnaast was vooral de hoge temperatuur in het Arctisch gebied opmerkelijk. Taalas:

We have also broken sea ice minimum records in the Arctic and Antarctic, Greenland glacier melt – one of the contributors to sea level rise – started early and fast. Arctic sea ice was the lowest on record both at the start of the melt season in March and at the height of the normal refreezing period in October and November.