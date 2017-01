Edward Snowden mag langer in Rusland blijven

Rusland heeft besloten dat Edward Snowden “enkele jaren langer” in het land mag blijven. Dat heeft een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Volgens de Russische website gazeta.ru gaat het om twee jaar.

De klokkenluider, die in 2013 documenten lekte over de grootschalige spionagepraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, vluchtte via Hongkong naar Rusland om aan Amerikaanse vervolging te ontkomen. Daar kreeg hij tijdelijk asiel. In 2014 kreeg hij te horen dat zijn verblijfsvergunning met drie jaar werd verlengd. Of hij in aanmerking komt voor een permanente verblijfstatus, heeft Rusland niet verteld.

Snowden heeft eerder gezegd voor een Amerikaanse rechter te willen verschijnen, maar vreest dat hij geen eerlijk proces krijgt. Hij beweert dat de Amerikaanse spionagewet, die stamt uit 1917, hem beperkt in zijn verdediging, ook omdat zijn “morele overwegingen” om te lekken geen rol in een juridische procedure kunnen spelen. Voor het overtreden van de spionagewet geldt een minimumstraf van dertig jaar.

Mensenrechtenorganisaties en Snowden pleitten er vorig jaar voor bij de Amerikaanse regering om Snowden gratie te geven, bij het aftreden van president Obama. Daar werd geen gehoor aan gegeven. Dinsdag werd wel bekend dat Obama een andere Amerikaanse klokkenluider strafvermindering geeft. Chelsea Manning, die lekte aan Wikileaks, werd tot 35 jaar cel veroordeeld, maar komt nu al in mei vrij.