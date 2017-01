Economische schade dreigt voor Nederland door harde lijn May

Voor handelsland Nederland betekent de langverwachte toespraak van de Britse premier Theresa May dinsdag, over hoe ze uit de Europese Unie wil treden, slecht nieuws. Nederlandse politici en ondernemers die stilletjes hoopten dat het niet zo’n vaart zou lopen met de Brexit, zien zich nu geconfronteerd met het perspectief van echtscheiding met de Britten – en zelfs met het scenario van een vechtscheiding.

Het Verenigd Koninkrijk zal uit de Europese interne markt stappen, zei May: een ‘harde’ Brexit. Ze dreigde met een handelsoorlog als er geen goed handelsakkoord komt.

Dat is pijnlijk, want het Verenigd Koninkrijk is een zeer belangrijke handelspartner van Nederland. Als je kijkt naar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de waarde van invoer en uitvoer, is het Verenigd Koninkrijk de derde handelspartner van Nederland, na Duitsland en België. Kijk je naar wat Nederland verdient met de export, dan is het Verenigd Koninkrijk belangrijker dan België. De Britse vraag naar in Nederland gemaakte producten draagt voor 3,4 procent bij aan het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp), zo berekende ING. Dat komt neer op zo’n 300.000 banen, aldus de bank. Alleen aan de export naar Duitsland en de Verenigde Staten verdient Nederland meer. Binnen de EU zijn alleen Ierland en Malta economisch afhankelijker van het Verenigd Koninkrijk.

Dit staat op het spel in de onderhandelingen tussen de Britten en de EU. Die beginnen dit jaar en moeten binnen twee jaar zijn afgerond. Waar liggen de bedreigingen voor Nederland?

1 Nieuwe bureaucratie voor bedrijven die handelen

Dat de Britten de interne markt verlaten, betekent dat allerlei lregeltjes voor bedrijven gaan verschillen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. De interne markt is een gebied waar iedereen vrijelijk dingen kan kopen en verkopen. Omdat producten van Lissabon tot Riga moeten voldoen aan dezelfde technische regels (milieueisen, veiligheidsstandaarden), hoeven fabrikanten zich maar één keer met die regels bezig te houden.

May wil daarvoor in de plaats nu een „veelomvattend” vrijhandelsakkoord met de EU sluiten. Maar veelomvattend is niet alomvattend. Nederlandse bedrijven zullen dan met afwijkende regels te maken krijgen over de Britse grens, denkt het Centraal Planbureau (CPB). Daardoor zullen handelskosten voor goederen met 6 procent toenemen en voor diensten (toerisme, financiële dienstverlening) eveneens met 6 procent.

Welke bedrijven zullen schade lijden? Dat hangt af van de onderhandelingen en van de ontwikkelingen daarna. Volgens ING is onder meer de Nederlandse ellektrische industrie erg afhankelijk van de Britse vraag. Het CPB noemt onder meer de chemische industrie en de voedselverwerkende industrie als ‘Brexitgevoelig’.

2 Risico op nieuwe import-heffingen

Binnen Europa hoef je als bedrijf geen importheffingen te betalen. May wil dat ook na de Brexit graag zo houden. Ze zei „tariefvrije handel” met de EU te ambiëren. Maar de vraag is of dit realistisch is. Er is een simpele methode om dat te bereiken: een douane-unie met de EU vormen, zoals Turkije dat deed. Maar dát wil May niet, want dan kan ze niet vrijelijk handelsakkoorden sluiten met onder meer de VS. In plaats daarvan wil ze een nieuwe douaneovereenkomst sluiten met de EU. Met het risico op nieuwe douanetarieven die ook Nederlandse bedrijven kunnen treffen.

3 Het zwarte scenario van een handelsoorlog

May dreigde dinsdag desnoods weg te lopen van de onderhandelingstafel als de EU te weinig toeschietelijk is: „geen deal is beter dan een slechte deal”. Dat betekent dat de Britten de EU na de uittredingsprocedure van twee jaar kunnen verlaten zonder dat er een nieuwe handelsovereenkomst is. May dreigde in zo’n geval eenzijdig de vennootschapsbelasting te verlagen om bedrijven uit de EU te lokken, wat neerkomt op een handelsoorlog.

Zonder nieuwe deal treden automatisch de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in werking.

En dan wordt het pas echt spannend voor het Nederlandse bedrijfsleven. Gemiddeld krijgen Nederlandse bedrijven dan te maken met een importtarief van 5,5 procent in de handel met het Verenigd Koninkrijk, zo berekende ING.

Exporteurs van groente, fruit, vlees en bloemen krijgen met tarieven tussen de 10,7 en 17,5 procent te maken, en zuivelexporteurs zelfs met een heffing van tot wel 42 procent. Met deze grote belangen in het achterhoofd zal een nieuw Nederlands kabinet zijn positie moeten bepalen in de Brexit-onderhandelingen.