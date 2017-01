De Haagse Stemming: Peilingen, vaak geen nieuws, soms nepnieuws

Over 56 dagen zijn de Tweede Kamerverkiezingen. De Kamer is terug van reces, maar schuift een politiek gevoelig debat meteen door. De frequentie van peilingen, en daaropvolgende jubeltweets, neemt toe. Net als het aantal cameraploegen in de Kamer.

PEILINGEN OPGEVOERD Politici weten net als journalisten dat peilingen maar zeer beperkte voorspellende waarde hebben. Maar ze creëren een eigen werkelijkheid en daarom blijft het verleidelijk elke positieve uitslag te delen en bejubelen. Zowel EénVandaag als Kantar Public (voorheen TNS NIPO) kwamen gisteren met nieuwe cijfers, met voor elk wat wils. De SP is blij dat Emile Roemer van de lijsttrekkers als meest betrouwbaar en sympathiek wordt gezien, D66 is trots dat Alexander Pechtold net iets premierfähiger beschouwd wordt dan Mark Rutte. De PVV bleef in beide onderzoeken bovenaan staan, maar Wilders richtte zich op het gepeilde verlies van de PvdA: min 1 zetel.

Wat wij horen: Beide peilingen komen echter met nogal wat disclaimers. In de bijsluiter van de Kantar-peiling (gedaan van afgelopen donderdag t/m maandag met een panel van 977) staat dat het verschil tussen PVV en VVD “statistisch verwaarloosbaar” is, net als dat tussen de middelgrote partijen. Door foutmarges is voor CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA “onmogelijk te zeggen welke (…) groter is”. En de verschuivingen die bij EénVandaag (vrijdag t/m maandag, onder 18.898 kiezers) te zien zijn sinds hun laatste peiling “vallen allemaal binnen de foutmarge” vertelt presentator Gijs Rademaker. Geen peil op te trekken dus.

Baas boven baas: Maar het kan altijd nog erger dan een peiling zonder nieuws. Thierry Baudet, die met Forum voor Democratie in de Kamer wil komen, kreeg tot nu toe slechts in één bekende peiling één zetel toebedeeld. Maandag retweette hij een bericht dat het er vijf zouden zijn, van een onbekende site die daarna meteen van het web verdween. Dat bleek nepnieuws. Waarna Baudet zijn tweet wiste. (Lees ook hoe nepnieuws over Sylvana Simons zich viraal verspreidde.)

Gewogen peilingen: Vanochtend verscheen voor het eerst dit jaar ook de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van vijf zetelpeilingen. Daarin lijkt de PVV wat weg te zakken. “De partij van Geert Wilders staat nu op 29 tot 33 zetels. Daarmee blijft de PVV de grootste partij, maar de voorsprong op de VVD, die op 23 tot 27 zetels staat, is wel afgenomen”, schrijft de NOS. Ook hier met onzekerheidsmarges.

ARM EN RIJK: Ondanks, of juist dankzij, de economische groei zijn armoede en ongelijkheid belangrijke verkiezingsthema’s. Twee nieuwtjes deze ochtend maken het het gesprek van de dag in Den Haag. De Telegraaf meldt dat een groot deurwaarderskantoor jarenlang dubbele kosten doorberekende aan schuldenaren om zelf het hoofd boven water te houden. Dat bleek toen deurwaarders van BSR gisteren voor de tuchtrechter stonden. AD meldt dat een aantal gemeentelijke kredietbanken de rentes op hun leningen aan minima drastisch verlaagt. Waarom kon dat niet eerder, en volgen andere gemeenten, zullen vooral linkse politici zich afvragen.

Einde inkeerregeling: VVD-staatssecretaris Eric Wiebes beloofde gisteren het soepele boete-regime af te schaffen voor rijke Nederlanders die in het buitenland gestald vermogen alsnog bij de Belastingdienst opbiechten.

Bed bad brood: De politieke patstelling over hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers duurt vrijwel zeker tot na de verkiezingen voort, zo blijkt. In NRC vandaag verhalen over hoe gemeenten daarmee om gaan.

BIJ DE PATATBALIE: Het eerste actuele debat na het reces, over de de dreiging van jihadisten onder asielzoekers, werd gisteren meteen uitgesteld na beloftes van Ard van der Steur. Kamerleden - voor zover zij, nadat de stroomstoring in Amsterdam het complete treinverkeer had platgelegd, Den Haag op tijd voor het Vragenuurtje konden bereiken - werden bij de Patatbalie opgewacht door maar liefst negen draaiende camera’s. Nieuwsuur, RTL, Powned en YouTubevlog Boos (“Ben je boos op een politicus? (…) Dan gaan wij samen in Den Haag verhaal halen en zorgen voor een kleine rel.”) wilden vooral weten hoe betrouwbaar de uitspraak van Rutte over het uitsluiten van de PVV is - de reactie van de politieke tegenstanders liet zich raden. Omdat er geen stemmingen waren, hoefde Wilders zijn wekelijkse wandeling langs de pers niet te maken. Hij hoefde dus ook nog steeds niet te reageren op het weekendnieuws van AD dat twee fractiemedewerkers de PVV zouden aanklagen.

AGENDA: Staatssecretaris Martin van Rijn (Zorg, PvdA) staat niet op de kandidatenlijst van zijn partij, maar heeft een eigen tournee door het land. Vandaag en morgen bezoekt hij tien verpleeghuizen in acht provincies, om met medewerkers te praten over hun problemen. Media, onder wie Haags redacteur Floor Rusman (@Floor Rusman), mogen mee in de bus.

Ministers Rutte, Dijsselbloem, Schippers, Hennis en Ploumen vandaag met de rest van de mondiale elite op het World Economic Forum in Davos. De premier zit onder andere in een panel over de toekomst van Europa, met Eurocommissaris Frans Timmermans. Economieredacteur Wouter van Noort (@WvNoort) is erbij.

Quote van de dag:

“We zitten nog twee maanden van de verkiezingen af. We gaan het allemaal terugwinnen.”

PvdA-minister Bert Koenders, tijdens een bezoek aan Berlijn, op de vraag van een Duitse student wat hij gaat doen aan de populariteit van de PVV.