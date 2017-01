Dijsselbloem: bij harde Brexit verpaupert het VK

De Britse premier Theresa May riskeert met haar harde opstelling over Brexit dat haar land terugkeert naar het welvaartsniveau van de jaren ’70, dat zegt Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep, in een gesprek met NRC.

„Over twintig jaar spreken we elkaar weer, en dan is Engeland terug bij waar het ongeveer in de jaren ’70 was. Totaal verouderd, enorme werkloosheid, totaal verpauperd. Dat lijkt mij niet het model van de toekomst voor Engeland.”

Dijsselbloem reageert op een speech van May waarin ze eerder deze week zei dat ze een ‘harde’ Brexit wil, waarbij toegang tot de Europese markt geen vereiste is. „Ze dreigt dat ze een soort paria aan de rand wordt, een belastingparadijs. Dat is precies de richting die we niet op moeten.”

De minister zit donderdag in diverse discussiepanels op het World Economic Forum, onder meer om over belastingontwijking door multinationals te praten.

„Het is natuurlijk heel kwetsbaar om daar vanuit Nederland over te beginnen,”zegt Dijsselbloem. “We hebben niet de beste naam op dit punt. Maar Nederland moet zich wel kwetsbaar opstellen, en we moeten die discussie voeren.”