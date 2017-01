Bijna kwart meer omzet webwinkels zonder fysieke vestiging

Webwinkels zonder fysieke vestiging hebben in de eerste elf maanden van 2016 fors meer omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Zij groeiden daardoor relatief gezien sneller dan webshops die ook in de winkelstraat te vinden zijn, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. In 2015 (ten opzichte van 2014) was die groei voor beide categorieën nog gelijk.

Winkels die alleen online actief zijn boekten tussen januari en eind november 2016 een omzetstijging van 23 procent ten opzichte van de eerste elf maanden van 2015. Voor webshops die ook een fysieke vestiging hebben in de winkelstraat, lag die groei op 14,9 procent. Samen zetten ze in die periode 19,4 procent meer om dan een jaar eerder.

Snelste groei bij voeding en kleding

Begin vorig jaar telde Nederland ruim 32.000 pure webwinkels (plus 10 procent ten opzichte van begin 2015). Er kwamen in die periode vooral meer webshops bij die zich richten op de verkoop van voeding en kleding. Naast deze zaken kochten Nederlanders in 2016 voornamelijk meer levensmiddelen, huishoudelijke spullen en reizen.

Van alle 32.000 geregistreerde webshops zonder fysieke vestiging verkoopt inmiddels ruim een kwart kleding. Op de tweede plaats van meest verkochte zaken komen de huis- en tuinartikelen (16 procent).

Gekeken naar de leeftijd van de kopers blijkt dat 73 procent van de mensen van 12 jaar en ouder iets via het internet bestelde, een lichte stijging ten opzichte van 2015 toen dit nog 70 procent was. Met name onder de 45- tot 55-jarigen groeide het percentage webshoppers het hardst.

De snelste toename van het aantal webshopregistraties in de eerste elf maanden van 2016 was in Zuid-Holland (12,3 procent). Daar zijn volgens het statistiekbureau dan ook de meeste webwinkels gevestigd; in Zeeland ligt dat aantal het laagst.