Zoektocht naar verdwenen vliegtuig MH370 gestaakt

De zoektocht naar het vliegtuig MH370 is na drie jaar gestaakt. Dat hebben de Australische autoriteiten dinsdagavond lokale tijd in een verklaring bekendgemaakt. De MH370 verdween in maart 2014 met 239 mensen aan boord van de radar boven de Indische Oceaan.

In totaal werd er 120.000 vierkante kilometer zee ten westen van Australië afgezocht naar de Boeing 777, zonder resultaat. Het onderzoek werd door Australië, China en Maleisië gezamenlijk betaald en uitgevoerd. Inzittenden van het vliegtuig kwamen uit deze drie landen.

De groep Voice370 dat nabestaanden van de slachtoffers ondersteunt, laat weten het niet eens te zijn met het besluit, en vindt dat het onderzoek verlengd moet worden. Tegelijkertijd geeft de groep wel toe dat de overheden al een “geweldige inspanning” hebben geleverd, meldt persbureau AP.

Vleugelklep

Afgelopen jaar hadden de drie landen al afgesproken dat het onderzoek gestaakt zou worden zodra een een afgesproken gebied uitgekamd zou zijn, tenzij er nieuw bewijs naar boven zou komen voor een specifieke locatie.

Een belangrijke aanwijzing naar het lot van de MH370 is een gevonden vleugelklep, die in juli 2015 aanspoelde op het eiland Réunion oost van Madagaskar. Het onderzoeksteam stelde op basis daarvan vast dat het vliegtuig waarschijnlijk vanwege brandstoftekort is neergestort.

De onderzoek naar MH370 heeft in totaal 160 miljoen dollar (150 miljoen euro) gekost.