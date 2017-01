‘Met 1.500 euro netto hebben we het deze maand krap’

IN

‘Ik heb mijn vriendin ontmoet op de middelbare hotelschool. Nadat we lange tijd in loondienst in de horeca hadden gewerkt, wilden we een paar jaar geleden graag iets voor ons zelf beginnen. Omdat het in Rotterdam lastig was een geschikt pand te vinden, tipte iemand deze locatie in Schiedam. We zijn inmiddels verliefd geworden op de stad, en willen er zelf ook graag wonen.

„Aanvankelijk was het idee dat mijn vriendin meer thuis zou zijn om voor onze dochter te zorgen, maar omdat ze zakelijk heel goed is en heerlijke taarten kan bakken staat zij nu grotendeels in de keuken en regelt ze de personeelszaken. Vergeleken met de 40 uur die zij per week draait, werk ik nu iets meer: zo’n 50 tot 60 uur. Ik ben verantwoordelijk voor de administratie, ga naar de proeverijen en sta in de zaak. Over het algemeen hebben we maar een half woord nodig om te weten wat de ander bedoelt, dat is fijn samenwerken. Maar soms staan we wél een uur bij de groothandel te discussiëren over welk zakje suiker de beste aankoop is.

„Traditiegetrouw is januari de slechtste maand voor de horeca, dus met een inkomen 1.500 euro netto hebben we het deze maand wat krap. Als de zon schijnt, zo tussen april en oktober, is de omzet beter. We hebben ook een terras en mensen gaan gewoon liever ergens lunchen of koffie drinken als het lekker weer is. In dat soort maanden verdienen we samen zo’n 4.000 euro netto per maand. Daar komen we goed van rond.”

Gezamenlijke woonlasten: (800 euro), mobiel/internet/tv (50 euro), verzekeringen (150 euro), kosten auto (100 euro), boodschappen (150 euro), sportschool (50 euro), abonnementen (66), Privé lasten: windsurfen (60 euro) Laatste grote uitgave: koffiemaler voor thuis (1.500 euro) Sparen: wat overblijft gaat naar onze dochter of investeren we in de zaak

Inkomen: 1.500 tot 2.000 euro netto

UIT

‘Ik houd erg van windsurfen. Eén a twee keer per maand huur ik een plank, een zeil, een wetsuit en een harnas. Het is heerlijk vol gas over het water te scheren. Door de zaak kan ik niet zo vaak gaan, dus dan is het voordeliger al dat spul te huren. Bovendien hoef je niet te sjouwen met planken, en heb je geen stinkend wetsuit in je auto liggen. In de winter ga ik niet, dan vind ik het te koud. Ik surf alleen in de lente en de zomer.

„Onlangs heb ik een vrij prijzige koffiemaler gekocht. Ik houd erg van filterkoffie en hoewel je niet zoveel geld kwijt bent aan de filter zelf, heb je wel een goede maler nodig. Op mijn werk drink ik ook graag een goede espresso, maar de nostalgie van zelf malen en zelf filteren vind ik het mooist. Als mijn opa en oma vroeger koffie dronken, rook het hele huis naar vers gemalen koffie.

„Naast één a twee dagen buitenschoolse opvang hebben we nog niet heel veel kosten aan onze dochter, maar nu ze vier is begint ze wel de leeftijd te krijgen voor hobby’s. Zo had ze laatst op een pony gezeten en nu wil ze graag op paardrijles. Als de manege vierjarigen accepteert, denk ik dat ze dit voorjaar op les gaat. Het is mooi om haar te zien genieten van zoiets als op een pony zitten.”