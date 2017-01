Van der G. door storing niet in rechtbank, zitting uitgesteld

De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag de rechtszaak tegen Volkert van der G. aangehouden. De moordenaar van Pim Fortuyn kon vanwege de treinstoring niet aanwezig zijn in de rechtszaal en deed een verzoek tot aanhouding. Dit werd door de rechtbank ingewilligd omdat zijn aanwezigheid “te belangrijk” is om de zitting zonder hem te laten plaatsvinden. Er is nog geen nieuwe zittingsdatum vastgesteld.

In eerste instantie besloot de rechtbank de zitting dinsdag zonder de aanwezigheid van Van der G. te hervatten, maar kwam hier later op terug:

Dinsdag zou de rechtbank beslissen of Van der G. opnieuw achter de tralies moet, zoals het Openbaar Ministerie vorig jaar eiste. Het OM is van mening dat de 47-jarige man die op 6 mei 2002 op het Mediapark in Hilversum de politicus doodschoot opnieuw vast moet worden gezet. Het OM vindt dat die sanctie nodig is omdat Van der G. de bijzondere voorwaarden die van kracht zijn na zijn voorwaardelijke invrijheidstelling op mei 2014 bij herhaling heeft geschonden.

Een van de verplichtingen van Van der G., nadat hij twaalf van de achttien opgelegde jaren celstraf uitzat, is dat hij goed contact onderhoudt met de reclassering. Justitie meent dat Van der G. in gesprekken met reclasseringsmedewerkers geen of nauwelijks medewerking verleent. Hij zou vrijwel geen antwoord geven op vragen en niet voldoende meewerken aan het resocialisatieproces.