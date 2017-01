Verhofstadt trekt kandidatuur voorzitter Europarlement in

De Belg Guy Verhofstadt wordt niet de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. Hij trok zich dinsdag, op de dag dat de nieuwe voorzitter gekozen wordt, terug. Dat maakte aftredend voorzitter Martin Schulz bekend.

De beslissing heeft te maken te hebben met een akkoord dat de liberale ALDE-fractie heeft gesloten met de conservatieve EVP. ALDE, waar ook de VVD en D66 onderdeel van zijn, schaart zich nu achter Tajani, de Italiaanse kandidaat voor de EVP. Hij wordt gezien als grootste kanshebber. Met de dinsdag bekendgemaakte coalitie willen de partijen de EU “hervormen en versterken.” Verhofstadt in een verklaring:

“Met Trump en Poetin, met veel andere uitdagen waar Europa mee te maken krijgt, is het essentieel dat we samenwerken om de Unie te hervormen.”

De coalitie roept andere pro-Europese partijen op zich aan te sluiten. Ze ijveren onder meer voor een Europees leger, strengere bewaking van de buitengrenzen van de EU en een kustwacht. Ook zeggen ze te onderzoeken of er meer Europese inlichtingencapaciteiten kunnen komen om terrorisme en internationale misdaad tegen te gaan. Belangrijk is echter ook dat de EVP zich hard gaat maken om Verhofstadt een grotere rol te geven bij de Brexit-onderhandelingen.

Omstreden

Verhofstadt werd al niet gezien als grote kanshebber, omdat meestal óf een socialist van de SLD óf iemand van de EVP voorzitter wordt. Zijn poging om de populistische partij van de Italiaan Beppe Grillo zich bij de ALDE aan te laten sluiten, werd hem echter niet in dank afgenomen. Zijn fractie wees de overstap af.

De verkiezing van Tajani is nog geen gelopen race. Hij is binnen de liberale fractie van Verhofstadt omstreden omdat hij woordvoerder is geweest van Berlusconi en onder zijn eurocommissariaat (Industrie, 2009-2014) dieselgate plaats kon vinden, terwijl de bewijzen voor gesjoemel steeds sterker werden.

De stemming vindt plaats achter gesloten deuren. Om voorzitter te worden moet een absolute meerderheid van de 751 parlementariërs behaald worden. De EVP en ALDE hebben samen 285 zetels. Mocht er na drie rondes geen kandidaat met een absolute meerderheid zijn, dan wordt er een vierde ronde gehouden. Daarin doen alleen de twee van de zes kandidaten met de meeste stemmen mee.