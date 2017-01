‘Verdachte aanslag Istanbul heeft bekend’

De man die maandagavond werd opgepakt voor de aanslag op een nachtclub in Istanbul heeft bekend, meldt de gouverneur van Istanbul Vasip Sahin dinsdagochtend. Bij de aanslag op Oudejaarsavond vielen in totaal 39 doden.

Het gaat om een 33-jarige man uit Oezbekistan genaamd Abdulgadir Masharipov, van wie vingerafdrukken zijn gevonden op de plek van de aanslag. Volgens gouverneur Sahin zijn er sterke aanwijzingen dat de verdachte Turkije in januari 2016 illegaal is binnengekomen via de oostgrens. Masharipov zou in Afghanistan zijn getraind en volgens Sahin hebben gehandeld in naam van Islamitische Staat.



De locatie waar de schutter zou zijn opgepakt. Tekst gaat verder onder de kaart:



Masharipov werd maandagavond aangehouden bij een politieactie in een luxe appartementencomplex in Istanbul in het Europese deel van de stad. Volgens persbureau Reuters zou de man onderdak hebben gekregen van een vriend uit Kirgizië. Volgens staatspersbureau Anadolu werden bij de actie ook een man uit Kirgizistan en drie vrouwen uit Somalië, Senegal en Egypte aangehouden. Ook in andere wijken van Istanbul zouden huiszoekingen zijn gedaan in het onderzoek naar de vermeende Oezbeekse cel van IS. Daarbij zouden nog meer mensen zijn aangehouden.

De Turkse premier Binali Yildirim bevestigde de aanhouding dinsdagochtend en sprak de hoop uit dat tijdens het verhoor de “krachten” achter de aanslag duidelijk zouden worden. Eerder werd de aanslag opgeëist door IS, die sprak van een vergelding voor de Turkse militaire betrokkenheid in Syrië.