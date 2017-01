Red velvet cookies

Eigenlijk zijn dit best simpele koekjes met vanillesmaak en chocolade, maar ze krijgen net dat beetje extra door er wat rode kleurstof aan toe te voegen. Dat haal je echter niet zomaar bij de supermarkt, dus wat dat betreft hebben deze koekjes wat planning nodig. Kleurstoffen zijn online te bestellen of bij de betere bak- of kookwinkel te krijgen.

Jennifer Foster en Lianne Koster Cookart: de kunst van het eten Uitgever: Scriptum Prijs: €24,95

Meng in een kom de bloem, het cacaopoeder, het bakpoeder, de baking soda en het zout en zet opzij. Hussel de eieren in een kom één voor één goed door elkaar, voeg vervolgens de melk, de vanille, het citroensap en de rode kleurstof toe. Mix in een keukenmachine de boter en de kristalsuiker tot een egale en luchtige massa. Stel de mixer in op een lage snelheid en voeg hier vervolgens langzaam de droge ingrediënten aan toe. Als dit goed gemengd is, kun je de chocolate chips toevoegen. Plak de kom af met plasticfolie en laat 2 uur in de koelkast rusten. Verwarm de oven voor op 180 graden. Doe de poedersuiker in een kom. Haal het deeg uit de koelkast en rol het met beboterde handen tot balletjes (ongeveer 2,5 eetlepel per stuk). Rol de balletjes door de poedersuiker totdat ze mooi bedekt zijn. Leg de balletjes op een met bakpapier beklede bakplaat, en bak ze 13-14 minuten in de oven.