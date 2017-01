Bij de organisatie waar mijn buurman werkt is, aan het begin van het jaar, een nieuwe stagiair aan de slag gegaan. Voor een van de dienstauto’s – een Seat – moest bij de dealer een nieuw onderdeel worden besteld. Werk voor de stagiair!

In de Gouden Gids had hij zelf het telefoonnummer opgezocht. De mevrouw van ‘Seats and sofas’ die hij aan de telefoon kreeg, had echter geen idee waar hij het over had.

Ook een ikje? Stuur maximaal 120 woorden naar nrc.nl/contact