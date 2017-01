Stroomstoring in regio Amsterdam, geen treinverkeer

Door een stroomstoring ligt het elektriciteitsnet in grote delen van Amsterdam plat. Naar schatting 360.000 huishoudens waren aanvankelijk door de storing getroffen, meldt een woordvoerder van netbeheerder Liander aan persbureau ANP.

Rond 06.30 uur kreeg een deel van de stad weer stroom. Volgens de netbeheerder is de storing in het oostelijke deel van Amsterdam en in delen van Amsterdam-Noord verholpen en hebben zo’n 88.000 huishoudens weer stroom. Wanneer de rest van Amsterdam volgt is nog onduidelijk. Ook de oorzaak van de storing is nog onbekend.

De storing begon rond 04.00 uur en raakte grote delen van Amsterdam, Zaandam en Landsmeer.

Geen treinen

Veel trams rijden niet. Ook treinverkeer van en naar onder meer station Amsterdam Centraal is dinsdagochtend niet mogelijk, meldt de NS op haar website. Ook de dienstregeling in de rest van het land kan consequenties ondervinden van de storing in de hoofdstad.

Rijkswaterstaat waarschuwt dinsdagochtend voor een zeer zware ochtendspits op de snelwegen rondom Amsterdam, omdat mensen de auto zullen pakken als alternatief voor het verstoorde openbaar vervoer. Tegen persbureau ANP waarschuwt een woordvoerder ook dat informatieborden boven rijstroken door de storing mogelijk niet werken.

Zeer zware ochtendspits op snelwegen rond Amsterdam verwacht ivm stroomstoring. Houd rekening met langere reistijden. #stroomstoring. — RWS verkeer (@RWS_verkeer) January 17, 2017

De politie meldt extra actief te zijn op de straat. Amsterdammers worden opgeroepen de hulpdiensten alleen te bellen in geval van nood.