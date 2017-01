President Gambia roept noodtoestand uit

De Gambiaanse president Yahya Jammeh heeft dinsdag op de staatstelevisie een negentig dagen durende noodtoestand uitgeroepen voor zijn land. Het is nog niet duidelijk wat de exacte implicaties zijn voor het land dat worstelt met een leider die zijn macht weigert op te geven.

De ingreep lijkt een laatste poging van Jammeh vast te houden aan zijn positie. De president verloor bij de verkiezingen afgelopen december, maar wil geen plaats maken voor winnaar Adama Barrow. Diens inauguratie vindt donderdag plaats.

Jammeh erkende aanvankelijk zijn verlies, maar trok dat later weer in. Tegenstanders van het regime vrezen dat de president de noodtoestand zal misbruiken om de overdrachtsceremonie uit te stellen of zelfs af te blazen.

Ecowas stelt deadline

Het regionale samenwerkingsverband Ecowas stelde Jammeh enkele dagen geleden een deadline en zou ondertussen troepen in paraatheid brengen voor een interventie in Gambia. Die zou moeten worden uitgevoerd door buurland Senegal, met de hulp van Nigeria. De Afrikaanse Unie zei eerder vanaf eind deze week Jammeh niet meer te erkennen als president. Voormannen van Ecowas willen donderdag de beoogde beëdiging van Barrow in hoofdstad Banjul bijwonen.

Jammeh is al sinds 1994 aan de macht en leidt het land sindsdien met harde hand. Zo liet hij tegenstanders gevangen zetten en vermoorden. Ook riep hij een kruistocht uit tegen homo’s, zou in illegale wapenhandel zitten en maakte hij zich ongeliefd in de regio vanwege hulp aan rebellen in de Senegalese regio Cassamance.

Reisorganisaties halen reizigers terug

Reisorganisaties TUI en Corendon maakten eerder op dinsdag bekend om ruim 1.600 mensen terug te halen die momenteel in Gambia verblijven. Zij doen dat omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft afgeraden vakantiereizen naar het Afrikaanse land te ondernemen. Zo stelt een woordvoerder:

“Er worden ernstige onregelmatigheden verwacht rondom de machtsoverdracht van het presidentschap in Gambia. Dat kan onveilige situaties opleveren voor de in het land aanwezige vakantiegangers.”

De mensen die terugkeren naar Nederland worden woensdag en donderdag opgehaald, mits de situatie op het vliegveld van Banjul dit toelaat.