Ook avondspits ondervindt last van stroomstoring

De stroomstoring die zich dinsdagochtend rond Amsterdam voordeed, heeft ook gevolgen voor de avondspits. Reizigers in het gehele land hebben nog steeds te kampen met files, flinke vertraging en uitvallende treinen, zo meldden de NS en VerkeersInformatieDienst (VID) rond 17.00 uur dinsdagmiddag.

Het treinverkeer van en naar de hoofdstad lag dinsdagochtend volledig plat na de stroomstoring in grote delen van Amsterdam, Zaandam en Landsmeer. Die zorgde ervoor dat onder meer wissels werden platgelegd, waardoor treinen niet konden rijden. Nadat rond 09.00 uur de stroom overal weer hersteld was, werd het treinverkeer vanaf 10.30 uur in fases hervat.

Het verkeer richting Amsterdam bleef echter de gehele dag hinder ondervinden van de storing, omdat ook ict-systemen van vervoerders langzaam heropgestart moesten worden. Daarmee wordt onder meer het treinverkeer en de personeelsinzet geregeld. Het kostte machinisten en conducteurs volgens de NS veel tijd om op de juiste plek te komen.

Daarnaast kwam er bij de politie gedurende de ochtend een bommelding binnen over een verdacht pakketje op Utrecht Centraal. Dit heeft volgens de spoororganisatie ook in de avondspits nog grote gevolgen voor het treinverkeer in de rest van het land:

“Er is dan ook niet één traject aan te wijzen waarop zich veel verstoringen voordoen. We raden reizigers aan voor vertrek de digitale reisplanner te raadplegen.”

Ook drukker op de weg

Volgens de VID vindt het autoverkeer weliswaar meer gespreid plaats dan in de ochtend, maar doen richting rondom Amsterdam wederom opstoppingen voor. Vooral ten noorden van de hoofdstad, op de A7, is het drukker dan op een normale dinsdag: