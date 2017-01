Oekraïne klaagt Rusland aan bij Internationaal Gerechtshof

Oekraïne heeft een aanklacht ingediend tegen Rusland bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, voor wat Kiev ziet als de onwettige annexatie van de Krim in 2014 en illegale steun aan separatisten in Oost-Oekraïne. Ook wordt Rusland beschuldigd voor het neerhalen van de MH17, waarvoor Oekraïne compensatie eist. Dat schrijft het hof in een verklaring dinsdag.

Rusland zou volgens Kiev het Internationale Verdrag inzake bestrijding van de financiering van Terrorisme hebben overtreden, die beide landen hebben ondertekend. “Gedurende haar onrechtmatige agressie in Oekraïne heeft de Russische Federatie minachting getoond voor de fundamentele rechten van de mens van het Oekraïnse volk”, lichtte de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Pavlo Klimkin in een verklaring toe. De zaak werd maandagavond al aangekondigd door het het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken.

Annexatie Krim

Verder heeft Rusland volgens Kiev het Handvest van de Verenigde Naties overtreden door “een deel van het soevereine grondgebied van Oekraïne in te nemen door middel van militair optreden”, doelend op de overname van de Krim. Ook zou Rusland zich schuldig maken aan discriminatie van de Krim-Tataren, de oorspronkelijke bevolking van de Krim.

Daarbij wil Oekraïne dat het hof erkent dat Rusland verantwoordelijk was voor de MH17-ramp in 2014. Een internationaal onderzoek onder leiding van Nederland concludeerde vorig jaar dat het vliegtuig door een Russische raket is neergehaald die is afgeschoten uit rebellengebied.

Er is nog geen datum voor de eerste hoorzittingen bekend. Het zal waarschijnlijk maanden duren voordat de zaak kan beginnen. Oekraïne heeft het hof gevraagd om voorlopige maatregelen te treffen tegen Rusland. Het land wil onder andere dat het Kremlin opgeroepen wordt om de steun van rebellen in Oost-Oekraine te staken. Het conflict heeft sinds 2014 meer dan 9.000 mensen het leven gekost.