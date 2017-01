Nigeria bombardeert per ongeluk vluchtelingenkamp

Bij een bombardement van de Nigeraanse luchtmacht dat bedoeld was voor extremisten van Boko Haram zijn dinsdag per ongeluk tientallen vluchtelingen omgekomen. Volgens Artsen zonder Grenzen zijn er vijftig doden en 120 gewonden gevallen. Een functionaris van de Nigeriaanse deelstaat Borno spreekt van meer dan honderd doden, meldt AP.

Onder de doden zijn twintig lokale medewerkers van het Rode Kruis, zo bevestigt een medewerker van de hulporganisatie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond, onder wie zeker twee militairen en hulpverleners van AzG en het Rode Kruis.

Rann

Het gevechtsvliegtuig van de luchtmacht zag een vluchtelingenkamp bij de plaats Rann, in het noordoosten van Nigeria bij de grens met Kameroen, aan voor een verblijfplaats van terroristen. Een AzG-woordvoerder laat weten dat hulp voor de gewonden onderweg is:

“Onze medische- en chirurgische teams in Kameroen en Tsjaad zijn beschikbaar om gewonden te behandelen. We staan in nauw contact met onze teams, die geschokt zijn door het incident.”

AzG veroordeelt het bombardement “met klem” in een verklaring:

“Deze grootschalige aanval tegen kwetsbare mensen die al extreem geweld zijn ontvlucht is schokkend en onaanvaardbaar.”

Het bombardement is ook bevestigd door een generaal-majoor van het Nigeriaanse leger. Het is mogelijk de eerste keer dat het Nigeriaanse leger een dergelijke fout meldt. In het noordoosten van Nigeria zijn burgers vaker het onbedoelde slachtoffer van luchtaanvallen van het leger.

De plaats Rann, in Noordoost-Nigeria: