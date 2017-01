‘Mensen noemen mij nu drugsbaas’

Het zal je maar gebeuren: je rijdt naar huis wanneer de politie je aanhoudt. Bij het doorzoeken van je voertuig vindt de agent 252 gram van de harddrug methamfetamine (ook bekend als crystal meth). Je wordt in de cel gegooid en in een persbericht met jouw foto wordt trots gesproken van de „meth bust of the year” van de regio.

Het overkwam de 24-jarige Amerikaan Ross Lebeau begin dit jaar in het Texaanse Cypress. Alleen, Lebeau vervoerde geen harddrugs, maar doodgewoon kattengrit. Hij had het spul in een sok in zijn auto liggen, omdat zijn zus hem verteld had dat dat hielp tegen het beslaan van de ruiten. De agent zag het verschil niet en rekende Lebeau in.

En dus prijkte een ‘mugshot’ van Lebeau ineens naast de tekst over een aanhouding „die mogelijk voorkomen heeft dat onze kinderen en dierbaren in aanraking zijn gekomen met drugs”. Na drie laboratoriumtests erkende de politie dat zij een fout had gemaakt en liet justitie de zaak vallen. Lebeau was na drie dagen weer op vrije voeten gesteld en nu ook geen verdachte meer.

Ontslagen en beschaamd

Maar voor hem was het kwaad al geschied. Hij was inmiddels ontslagen en vreest reputatieschade . „Mensen op straat noemen mij drugsbaas”, aldus Lebeau tegenover New York Daily News, die graag excuses van de politie wil. „Ik ben ten onrechte beschuldigd en ga alles doen om mijn naam te zuiveren.”

Dat zal niet makkelijk zijn, omdat ‘mugshots’ in de Verenigde Staten vaak breed worden verspreid en vooral op het internet blijven opduiken, ook nadat een verdachte is vrijgesproken. De foto’s worden vaak overgenomen door websites die zeggen daarmee opsporingen hopen te bespoedigen. Ook willen ze door het afschrikwekkende effect van de foto’s mensen op het rechte pad houden.

Zwendel

Vervolgens zijn het echter vaak dezelfde sites die de beelden niet verwijderen als de afgebeelde persoon geen verdachte meer is. Sterker nog, hij of zij moet dan betalen om zijn foto offline te krijgen. Hoewel veel juristen de zaken omschrijven als „afpersing ” of „zwendel”, erkennen zij dat er weinig tegen te doen is: de foto’s en arrestatiegegevens vallen onder het publieke domein en mogen vrij worden gepubliceerd.

Dan is het nog de vraag of het voor Lebeau zin heeft geld te betalen aan deze louche ondernemingen. Het internet vergeet namelijk niets: zelfs na verwijdering zijn de foto’s nog tot in lengte van dagen in online archieven en caches terug te vinden.