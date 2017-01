Meet Hollywood met twee maten in de zaken van Affleck en Parker?

Een jaar geleden was acteur en regisseur Nate Parker met zijn slavernijdrama The Birth of a Nation een hype op het Sundance Filmfestival. Dat móést wel een bioscoophit en prijswinnaar worden. Het liep anders met de rauwe saga over een slavenopstand. Verkrachting staat centraal in de film en nadat een oude verkrachtingszaak tegen Parker opnieuw in het nieuws was gekomen, zonk de film weg. Geen Golden Globe, genegeerd door andere competities, en pas deze maand de eerste, wat magere nominatie: voor beste regie namens het regisseursgilde in Hollywood.

Het valt op omdat een andere acteur die is beschuldigd van seksuele intimidatie geen last heeft van zijn verleden. Voor zijn hoofdrol in Manchester by the Sea werd Casey Affleck onlangs beloond met de Golden Globe, de hoofdprijs van het acteursgilde en de Independent Spirit Award. Een Oscar-nominatie kan hem nauwelijks ontgaan. Casey – ‘broer van Ben’ – Affleck is the talk of the town ondanks dat twee vrouwen hem hebben beschuldigd van ongewenste intimiteiten, twee zaken die hij moest schikken voor een onbekend bedrag. Doe niet zo flauw, laten we naar zijn talent en prestaties kijken, klinkt het in Hollywood.

Komt het omdat de verkrachtingszaak tegen Parker – waarvan hij werd vrijgesproken – ernstiger was en omdat het slachtoffer later zelfmoord pleegde? Omdat Parker onvoldoende berouw heeft getoond? Omdat Affleck de steun heeft van zijn broer en zijn beroemde producent, Matt Damon, die in gesprekken met de pers grappen dat het hoog tijd is voor een Globe en een Oscar voor Casey?

Of komt het omdat Parker zwart is? „Als hij net als Affleck geen kleurtje had gehad, zou hij genomineerd zijn voor een Golden Globe”, concludeerde web-magazine The Root. Komen blanke mannen zoals Affleck wel weg met wangedrag, omdat hun werk op kwaliteit wordt beoordeeld? Dat privilege is dan niet weggelegd voor Parker.

Het is niet ondenkbaar dat The Birth of A Nation volgende week voor een Oscar wordt genomineerd, maar het is onwaarschijnlijk. Zo blijft Hollywood met twee maten meten.