May pleit zoals verwacht voor ‘harde Brexit’

De Britse premier Theresa May heeft dinsdag in een toespraak zoals verwacht gepleit voor een ‘harde’ Brexit. Het Verenigd Koninkrijk moet volgens May breken met de Europese Unie zonder toe te treden tot bestaande samenwerkingsvormen, zoals de Europese Vrijhandelsassociatie waar niet-EU-landen Noorwegen, IJsland en Zwitserland deel van uitmaken.

De toespraak die May gaf in het Lancaster House in Londen was eerder al gedeeltelijk uitgelekt. May benadrukte dinsdag dat de politieke traditie van het Verenigd Koninkrijk en de EU te verschillend zijn. Toch moet een harde Brexit niet als afwijzing van Europese partners - die May vrienden en buren noemde - en hun waarden worden gezien:

“We verlaten de EU, maar niet Europa.”

May wil een vrijhandelsverdrag met de EU. Volgens de premier is het onmogelijk uit de EU te stappen, zonder ook de interne markt te verlaten. Een douane-unie met de EU is ook iets wat May zei te willen. Ze stelde hierbij een ‘open mind’ te zullen houden. De premier benadrukte verder dat het VK zeker ook buiten de EU kijkt wat betreft het sluiten van handelsverdragen.

De Brexit-deal met de EU moet volgens May binnen twee jaar rond zijn. De implementatie ervan moet “gefaseerd” gebeuren.

De belangrijkste wensen die May dinsdag uitsprak: